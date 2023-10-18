Российские ученые создали мусоровоз-гибрид

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Благодаря электрической тяге автомобиль для перевозки отходов сможет бесшумно передвигаться в городской черте. Между населенными пунктами машина будет развивать более высокую скорость за счет двигателя внутреннего сгорания, пояснили в пресс-службе.

Директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров сообщил, что максимальная скорость мусоровоза на обычном двигателе составит 90 километров в час. На аккумуляторе автомобиль сможет достигать скорости до 60 километров в час.

«В большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам», - отметил Закиров.

Мусоровоз создали на шасси автомобиля «Урал». Ученые приступили к конструкторским испытаниям прототипа. Машина уже проехала расстояние от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки, что составляет около 100 километров, сказал директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ.

Ранее Российский экологический оператор сообщил, что уже более девяти тысяч мусоровозов подключились к системе прослеживаемости за твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы должны будут передавать в нее данные с декабря 2023 года.