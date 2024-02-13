13 февраля 2024, 11:30

Российские тральщики отработали поиск и уничтожение мин в Черном море

РИА «Новости»
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Российские тральщики провели разведывательный поиск украинских мин в условиях реальной минной опасности в Черном море. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщили «Известия».

Как уточнили в отделе информобеспечения ЧФ, поиск мин осуществляли в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

Реальная опасность при этом была связана с активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, указало издание.

В процессе разведпоиска экипажи российских тральщиков в составе корабельной тральной группы в разное время суток отрабатывали форсирование и уничтожение минных заграждений различными способами.

В конце января, как напомнила газета, поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата выполнил экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота.

Корабли Россия
13 февраля 2024, 11:48
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Участники проекта «Музыка в метро» выступят на международной выставке «Россия». Серия концертов пройдет с 13 по 22 февраля в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«На выставке „Россия“ посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», - рассказал он.

Для гостей выставки 13 февраля выступит певец Никита ХХ, 14-го - Арам Аведикян, играющий на армянском дудуке, 15-го - исполнитель известных шлягеров Юрий Барков.

Вход на концерты будет бесплатным и без предварительной записи. Для удобства посетителей актуальное расписание разместят в специализированном разделе на сервисе Russpass.

Проект «Музыка в метро», появившийся в 2016 году, в шестом сезоне объединил 285 участников.

Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту.

Они пройдут с 13 по 25 февраля.

Выставки Музыка Метро Максим Ликсутов ВДНХ
13 февраля 2024, 11:29
Московскую киноплатформу посетили свыше 15 тысяч человек
РИА «Новости»
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Осенью 2023 года в столице заработала Московская цифровая киноплатформа, благодаря которой участники кинопроцесса могут в упрощенном порядке решить организационные вопросы — арендовать реквизит или забронировать локацию. Аудитория профессиональной платформы за полгода работы выросла до 15 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На платформе появились функции личного кабинета и каталогом доступных площадок. Услуги систематизировали по тематическим группам, что облегчает поиск нужной информации и экономит время. Также на сайт добавили услуги Московской кинокомиссии и список курсов для будущих работников кино.

«Появился удобный поиск площадок по заданным параметрам, стали доступны новые сервисы Московской кинокомиссии», - отметила заммэра.

С момента запуска платформы пользователи подали приблизительно 500 заявлений.

Пожилые москвичи также станут экспертами в кинематографе. Участники «Московского долголетия» посетят курс лекций по истории кино.

Осенью 2023 года в столице заработала Московская цифровая киноплатформа, благодаря которой участники кинопроцесса могут в упрощенном порядке решить организационные вопросы - арендовать реквизит или забронировать локацию. Аудитория профессиональной платформы за полгода работы выросла до 15 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Кино Москва Наталья Сергунина
13 февраля 2024, 11:21
Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся морозах
РИА «Новости»
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Ветреная погода, небольшой снег и похолодание ожидаются в Москве в ближайшие дни. К концу недели морозы окрепнут. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Так, во вторник, 13 февраля, и в среду, 14 февраля, прогнозируют слабый снег. Столбики термометра сегодня будут варьироваться от -3 до -5 градусов. Завтра же похолодает до -8…-10 градусов, а ночная температура достигнет отметки в -14 градусов.

В ночь на четверг, 15 февраля, воздух охладится до -17…-19 градусов. Тем не менее днем стоит ожидать мороза от -12 до -14 градусов. Существенных осадков не будет.

К концу недели морозы окрепнут еще сильнее: 16 и 17 февраля прогнозируют до -22 градусов. В пятницу днем ожидается -12…-17 градусов, а в субботу - -9…-14 градусов.

Ледяные дожди уже покинули Московский регион. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.

Погода Погода в Москве Москва
13 февраля 2024, 10:33
Более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы
Соцсети
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Более 82 тысяч жителей Москвы получат новое жилье по программе реновации на юге города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для участников программы построили 27 домов, от 25 из которых уже начали получать ключи первые жильцы.

«Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же - проектируется», - отметил мэр.

Помимо этого, на юге мегаполиса совершенствуют и социальную инфраструктуру, делая ее удобной и доступной для каждого. Так, в Бирюлеве Восточном возвели детскую поликлинику с травмпунктом и строят учебный корпус на 825 мест.

Вдобавок в Чертанове Северном почти готов учебный корпус для 300 учеников. А в Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

С начала года почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации.

Сергей Собянин Реновация в Москве Москва

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