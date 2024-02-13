Российские тральщики отработали поиск и уничтожение мин в Черном море

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Как уточнили в отделе информобеспечения ЧФ, поиск мин осуществляли в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

Реальная опасность при этом была связана с активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, указало издание.

В процессе разведпоиска экипажи российских тральщиков в составе корабельной тральной группы в разное время суток отрабатывали форсирование и уничтожение минных заграждений различными способами.

В конце января, как напомнила газета, поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата выполнил экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота.