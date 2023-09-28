Российские ТЦ «Мега» перешли к новому владельцу

Читайте нас в:

В сделку вошли помещения, расположенные в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и и Новосибирске. Их общая площадь составила 2,3 миллиона квадратных метра.

Сумму и детали сделки стороны не раскрыли. Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что общая стоимость торговой сети составляет 2,85 миллиарда долларов без учета скидки, предусмотренной для согласования продажи с правительственной комиссией. Включили в сделку опцион обратного выкупа или нет, также неизвестно.

«Это еще один шаг, подтверждающий приверженность группы принципам развития стратегически значимых активов и кадрового потенциала страны», - оценил проведенную сделку заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

До прекращения работы в России шведская Ingka Centres считалась крупнейшим собственником торговой недвижимости. Также фирме принадлежала сеть магазинов IKEA, которые прекратили свою работу после начала спецоперации. Все принадлежащие компании предприятия продали российским собственникам. Две фабрики выкупила компания «Лузалес» и еще одно производство досталось компании «Слотекс».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.