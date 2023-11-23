Российские СМИ столкнулись с очередной волной блокировок в Google

Сервис заблокировал сайты kp.ru и «Царьграда». Это сказалось на их общем количестве посетителей. Согласно данным Liveinternet, показатели kp.ru резко упали с 6,4 миллиона до 3,7 миллиона с начала ноября. А число просмотров сократилось с 16 до 6,5 миллиона.

Согласно данным одного из источников агентства, в октябре «Царьград» получил трафик от Google Discover в разбеге от 100 тысяч до 1 миллиона.

Также на трудности начали жаловаться блогеры «Дзена». Некоторые инфлюенсеры перестали видеть карточки своих материалов в рекомендациях.

Еще один собеседник агентства уточнил, что в Discover заблокировали «Царьград» и kp.ru сразу после начала спецоперации. Однако оба издания нашли, как получить оттуда трафик.

«Неделю назад Google действительно их забанил. Но на основных разделах на сайте kp.ru это не отразилось», - рассказала главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

По ее словам, даже без трафика с Discover сайт по итогам недели и месяца в лидерах среди отечественных СМИ в сервисе LiveInternet.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснил, почему YouTube до сих пор работает в России. По его словам, видеохостинг не заблокировали, потому что сделать это сложно с технологической стороны.