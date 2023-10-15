Российские психологи получили профессиональный праздник

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В ведомстве подчеркнули, что дату приурочили к первому учредительному съезду Российского психологического общества, который прошел в 1994 году.

На сегодняшний день в этой сфере работают более семи миллионов человек. Кроме частной практики, специалисты также оказывают помощь пациентам в специальных кабинетах государственных поликлиник, где проводят бесплатные консультации в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Психологическую помощь включили в услуги ОМС в июле этого года по приказу Минздрава. В документе говорится, что это поможет в борьбе с душевными расстройствами и нарушениями поведения.

Кроме консультаций с разработкой лечения пациентов, психологи в поликлиниках займутся терапией для лиц, с возникшими из-за стресса расстройствами. Они выдадут направления в профильные учреждения, если увидят, что психологическое состояние человека требует вмешательства психиатра.