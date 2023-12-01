01 декабря 2023, 07:50

Российские производители виски указали на бешеный рост продаж — СМИ

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Российский виски смог обойти по качеству многие импортные аналоги. Производители обратили внимание на бешеный рост продаж этого напитка, сообщило РИА «Новости».

По мнению участников отрасли, вслед за популярностью отечественного виски через 3-5 лет увеличится и доля российского производства напитка на рынке.

Представитель российской алкогольной компании Luding Group рассказал, что качество виски улучшилось, но в производстве приходится пока применять зарубежные дистилляты.

«Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы», - отметили в компании.

По информации директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, отечественный виски занимает сейчас около 50% рынка. При этом 48% из них производятся из импортных дистиллятов.

Ранее Дробиз анонсировал завоз алкогольных напитков Pernod Ricard в Россию по параллельному импорту. Он добавил, что потребитель не заметит разницы в цене из-за ухода компании.

Алкоголь Экономика
01 декабря 2023, 07:02
Российские финны потребовали открыть хотя бы один погранпункт
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Решение Финляндии закрыть все пункты пропуска на российской границе сказались на ее собственных гражданах. Живущие в России финны пожаловались Iltalehti на невозможность ездить на родину.

Совладелец транспортной компании в Котке, уроженец Аландских островов Ян Хави семь лет назад переехал в Санкт-Петербург. Его шокировало решение правительства закрыть все пункты пропуска на восточной границе. Он обвинил финские власти в нежелании позаботиться о собственных гражданах.

«В решении были полностью забыты финны, проживающие в России. <…> Мы просто задаемся вопросом, почему нас за это наказывают. <…> Почему ни одна пограничная станция не может быть открыта для граждан Финляндии?» - сказал он.

С понедельника по пятницу мужчина ездил на родину, где работает его фирма. От Санкт-Петербурга до Котки более 200 километров, и Яна Хави устраивал такой маршрут. Но после закрытия КПП придется пробираться не напрямую, а через Эстонию. Последняя не пускает авто с российскими номерами, поэтому единственный вариант - с пересадками. Сначала предприниматель должен приехать на автобусе в Таллинн, оттуда на пароме в Хельсинки, а потом на автобусе до Котки.

Мужчина подал жалобу омбудсмену. Он заявил, что даже во время пандемии коронавируса гражданам Финляндии разрешали проезжать через границу, а теперь ее закрыли. Ян Хави рассказал, что его знакомые из Светогорска потеряли работу в Иматре из-за закрытия границ.

Контрольно-пропускные пункты закрыли до 13 декабря, объяснив наплывом беженцев из третьих стран. Финляндия расторгла договор с Россией о приграничном сотрудничестве.

Финляндия Визы
01 декабря 2023, 01:26
Полиция Тбилиси поймала националиста Демушкина в аэропорту
РИА «Новости»
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Бывшего организатора «Русских маршей» националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство Грузии не желает моего нахождения на территории страны. Депортируют в Россию. Документы не отдают», - написал он.

Он отметил, что отправился в Грузию в рабочих целях, однако как только вышел из самолета - полицейские задержали его. На руках у Демушкина были билеты и бронь отелей. Правоохранители не стали объяснять причину задержания на русском языке.

«Грузины проверили у меня билет обратно (на воскресенье), бронь в отеле, наличие денег, узнали подробно о цели моего визита. Изъяв документы, велели ждать», - рассказал он.

В апреле 2017 года мужчину обвинили в экстремизме и присудили два с половиной года колонии общего режима. В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил Демушкина из перечня экстремистов и террористов после его обращения в ведомство.

Ранее, 8 ноября, стало известно об обыске в квартире Демушкина. Деятель объяснил, что его опросили и изъяли телефон.

Грузия Полиция
30 ноября 2023, 23:13
Представитель РПЦ назвал запрет ЛГБТ формой нравственной самозащиты общества
РИА «Новости»
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ЛГБТ-движение* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил официальный представитель РПЦ, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, признание движения ЛГБТ* экстремистской организацией - это самозащита общества.

«Например, детей христиан в школе заставляют учить, что брак - это не союз мужчины и женщины, а непонятно что. В результате деятельности международного ЛГБТ-движения* во многих странах Запада брак юридически уравнен с ЛГБТ*-сожительством», - добавил Кипшидзе.

Он отметил, что ЛГБТ-движение* подрывает основы традиционного общества и имеет все признаки экстремистской организации. Если бы его не запретили в России, то в нашей стране повторилась бы та же история, что и на Западе, заключил официальный представитель РПЦ.

Ранее Верховный суд РФ по иску Минюста признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Суд постановил исполнять это решение немедленно.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

РПЦ Запреты ЛГБТ
30 ноября 2023, 22:18
ФАС выдала предупреждение «Победе» за завышенные сборы с пассажиров
Unsplash
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Авиакомпания «Победа» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Служба выяснила - ее („Победы“ - прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет», - отметили в ФАС.

Компания не предоставила обоснования для размера такой платы. Как объяснили в ФАС, сумма должна быть соразмерна понесенным расходом перевозчика.

Теперь авиакомпанию обязали в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, требуемой с пассажира в случае изменения договорных условий перевозки, исходя из экономически обоснованных расходов.

В «Победе» заявили, что готовы определить единую плату за внесение изменений в фамилии, имени или отчестве клиентов. Она составит 800 рублей. Сейчас вносят коррективы в нормативные акты.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за ложных данных о стоимости в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Компании грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

ФАС России Авиакомпании

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