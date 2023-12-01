По мнению участников отрасли, вслед за популярностью отечественного виски через 3-5 лет увеличится и доля российского производства напитка на рынке.

Представитель российской алкогольной компании Luding Group рассказал, что качество виски улучшилось, но в производстве приходится пока применять зарубежные дистилляты.

«Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы», - отметили в компании.

По информации директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, отечественный виски занимает сейчас около 50% рынка. При этом 48% из них производятся из импортных дистиллятов.

Ранее Дробиз анонсировал завоз алкогольных напитков Pernod Ricard в Россию по параллельному импорту. Он добавил, что потребитель не заметит разницы в цене из-за ухода компании.