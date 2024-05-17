Российские производители представят продукцию на выставке в Китае

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, так как конкуренция на китайском рынке очень высока, российским компаниям, особенно небольшим, очень трудно в одиночку занять свою нишу, поэтому Российский экспортный центр оказывает всестороннюю поддержку отечественным производителям по продвижению продукции в Китай.

«Наша цель - обеспечить и рост объемов поставок, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке», - рассказала Никишина.

На прилавках ярмарки «Сделано в России» гости смогут попробовать продукты от 22 российских производителей - всего более 130 позиций. Это и кондитерские изделия, и свежая рыба, мясо и молочные продукты и многое другое - все высочайшего качества.

Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо». В ЭКСПО работает кафе, где все желающие смогут выпить чашку чая от компании «Май фудс», отведать блинчики из муки компании «Паритет Агро», пирожки от «Аби продакт», а также мороженое BRandICE.

Более 70 российских компаний смогут наладить деловые связи с китайскими импортерами - РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате.

Участники бизнес-миссии представят широкий выбор товаров: от игрушек ручной работы из Архангельска, бижутерии из резной кости и косметики до московских ИТ-решений, тульской продукции для благоустройства городов и смазочных материалов от красноярского производителя.

Оказаться в интерактивной ледяной галерее смогут гости, заглянувшие внутрь грузового рефрижераторного контейнера, стены которого украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети - стенд, расположенный в основном павильоне выставки, организовали РЭЦ и FESCO «Сделано в России». Его концепция воплощает идею надежного и инновационного рефконтейнерного сервиса. Каждый элемент стенда символизирует устойчивость, качество и передовые технологии, гарантирующие успешную доставку и реализацию товаров в Китае.

Завершится фестиваль концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра 18 мая в Харбинской филармонии, на котором выступит китайский пианист Лю Шикунь.

Ярмарка также будет работать и на центральной пешеходной улице Харбина - Чжунъяндацзе, где местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты от российских производителей.

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