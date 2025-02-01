Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

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Повышение предусмотрено постановлением правительства России от 23 января 2025 года № 34. Кабмин тогда поручал фонду пенсионного и социального страхования провести индексацию страховых пенсий с доплатой за январь 2025 года.

Кроме того, стоимость одного пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2025 году россиян увеличится до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рубля.

Решение об индексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году.