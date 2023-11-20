20 ноября 2023, 15:03

Российские НКО пригласили на онлайн-марафон по разработке соцпроектов

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Фонд президентских грантов пригласил некоммерческие организации на онлайн-марафон по разработке социальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

НКО во время участия в марафоне получат возможность разработать проекты при поддержке тренеров на каждом этапе, повысить их качество и вывести на новый уровень. Кроме того, марафон поможет им одержать победы на следующих конкурсах президентских грантов.

Обучение состоится с 16 января по 5 марта 2024 года. Участников ждут шесть онлайн-встреч с тренером в составе группы до 20 человек, семь недель поэтапной разработки проекта. Для тех, кто дойдет до финальной части марафона, устроят разбор работы готовых проектов.

Принять участие в марафоне смогут сотрудники НКО, которые пройдут первый раунд онлайн-курса по социальному проектированию, а также решат практические задания в рамках разработки проекта.

Подробнее о марафоне можно узнать по ссылке.

Россия
20 ноября 2023, 16:14
МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью
РИА «Новости»
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МВД не обнаружило признаков экстремизма в заявлении главного редактора RT Маргариты Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью. Об этом в Telegram-канале сообщил признанный иностранным агентом депутат Московской городской думы Евгений Ступин* со ссылкой на поступивший ответ ведомства.

Политик обратился в министерство с просьбой дать оценку заявлению Симоньян, которое она сделала в начале октября.

«МВД не обнаружило нарушений в словах Маргариты Симоньян», - написал он.

Ранее Симоньян предложила провести на территории Сибири атмосферные ядерные испытания. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что страна не вышла из режима отказа от ядерных испытаний.

За главреда RT вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал не хайпиться за ее заявлениях , а сделать свой вклад в борьбу с неонацизмом и НАТО.

* Евгений Ступин признан в России иностранным агентом.

МВД РФ Журналистика Сибирь
20 ноября 2023, 15:36
«Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»
РИА «Новости»
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Ретейлер «Вкусвилл» приобрел бренд и ключевые активы сети кафе «Андерсон». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Друзья, мы приобрели бренд „Андерсон“. Он наш давний партнер, мы поставили на полки продукцию из кондитерского производства еще в 2018 году. Вы наверняка слышали о легендарном фисташковом рулете с малиной», - указали во «Вкусвилле».

В компании подчеркнули, что после приобретения близкие по духу бренды продолжат развиваться совместно, чтобы покупатели могли вкусно и качественно питаться вне дома.

В пресс-службе «Вкусвилла» объяснили ТАСС , что «Андерсон» продолжит работу в действующих локациях под собственным брендом. Сеть кафе останется отдельным проектом с самостоятельным управлением и командой.

Точки сети «Андерсон» в настоящее время работают по франчайзингу в Москве, Московской области, Воронеже, Нижнем Новгороде, Тюмени, Архангельске и Краснодаре, а также в Казахстане.

Представитель «Вкусвилла» Евгений Римский подчеркнул, что приобретение «Андерсона» поможет ретейлеру укрепить позиции в сфере общественного питания.

Россия Магазины
20 ноября 2023, 14:32
Феномен Эль-Ниньо станет определяющим для зимней погоды в России
РИА «Новости»
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Наступающая зима в России обещает быть теплой, температура центре в Европейской части страны, в частности, в Москве будет держаться около и выше нормы, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактором, определяющим, поворот в сторону потепления, специалист назвал природное явление — Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо и его влияние на погоду «Самый главный фактор - природное событие, которое называется Эль-Ниньо, оно очень развивается. [Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру», - пояснил Вильфанд.

Теплая, но переменчивая «При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем [показателе температуры] около и выше нормы, то есть [ожидается] не холодная зима», - указал собеседник «360».

Обращаясь к краткосрочному прогнозу на ближайшую неделю, Вильфанд отметил, что до четверга, 23 ноября, включительно сохранится холодная январская погода. Ночные температуры будут около -8…-10, по Московской области - до -13.

«Днем совсем не жарко - -5…-7. И небольшое повышение температуры прогнозируется в конце недели, это связано с тем, что центр Европейской России приблизится к циклону. То есть воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с юга», - объяснил Вильфанд.

Снег задержится до конца месяца Кроме того, на этой неделе придут осадки. В пятницу, 24 ноября, пойдет заметный, по оценке эксперта, снег.

«Высота [снежного покрова] будет уже выше пяти сантиметров, но температуры будут такие - ночью - -6…-8, а днем в пятницу и в субботу - около -2…-3, в воскресенье - до нуля, но все равно снег не будет таять», - предупредил специалист.

Затем в течение следующей недели снова ожидается небольшое понижение температуры. Так что снег сохранится до конца месяца, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, наличие этого климатического феномена не означает, что тепло будет преобладать повсеместно. Но если говорить о центре Европейской России, Москве - здесь действительно в течение зимы прогнозируют температуру около и выше нормы.

Погода Погода в Москве
20 ноября 2023, 14:02
Часть россиян призвала не пускать релокантов обратно на родину
РИА «Новости»
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Около 20% россиян не хотят, чтобы релокантов пускали обратно в страну. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field.

Респондентов спросили, должны ли власти страны стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против высказались почти одинаковое количество опрошенных. Однако 20% респондентов отметили, что релокантов вообще не стоит пускать в Россию.

Опрос прошел в телефонном формате с 21 по 29 октября. В нем приняли участие 1611 россиян. Медиатехнолог «Дубравский консалтинг» Юлия Боброва пояснила, что исследование провели для того, чтобы понять отношение общества к ситуации.

«Полученные результаты скорее подтвердили нашу гипотезу: единой позиции со стороны общества по этому вопросу нет», - подчеркнула она.

Боброва добавила, что на данный момент в обществе не сформировался единый посыл для уехавших. Из-за этого многие релоканты не понимают, могут вернуться на родину или нет.

По данным опроса Financial Times , ежедневно число возвращающихся в страну россиян растет. Примерно от общего количества уехавших вернулись уже 15%.

Опросы Россия

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