Российские ломбарды стали открывать магазины перепродаж

«Мосгорломбард» запустил первые такие отделения под новым брендом «Ресейл Маркет» в Москве в торговых галереях гипермаркетов «Ашан» в Марфино и на Пролетарском проспекте. Главным образом магазины рассчитаны на продажу невостребованных залогов - подержанных ювелирных и меховых изделий и техники. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, а до конца года откроются еще две торговые точки в торговых центрах «Мега».

Сеть «Первый ювелирный ломбард» также стала открывать торговые точки с подержанной техникой.

Издание отметило, что развитие ресейла стало для ломбардов логичным шагом, но теперь им придется решать вопросы с организацией сервиса.

В конце сентября стало известно, что жители Московской области стали реже прибегать к услугам ломбардов. В первой половине текущего года ими воспользовались 360 тысяч жителей Московского региона, а количество займов - 1,7 миллиона - оказалось на 10% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.