13 ноября 2023, 09:31

Российские ломбарды стали открывать магазины перепродаж

РИА «Новости»
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Сети ломбардов в России начали открывать магазины перепродаж на фоне роста цен и ограничения импорта в страну. На это обратил внимание «Коммерсант».

«Мосгорломбард» запустил первые такие отделения под новым брендом «Ресейл Маркет» в Москве в торговых галереях гипермаркетов «Ашан» в Марфино и на Пролетарском проспекте. Главным образом магазины рассчитаны на продажу невостребованных залогов - подержанных ювелирных и меховых изделий и техники. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, а до конца года откроются еще две торговые точки в торговых центрах «Мега».

Сеть «Первый ювелирный ломбард» также стала открывать торговые точки с подержанной техникой.

Издание отметило, что развитие ресейла стало для ломбардов логичным шагом, но теперь им придется решать вопросы с организацией сервиса.

В конце сентября стало известно, что жители Московской области стали реже прибегать к услугам ломбардов. В первой половине текущего года ими воспользовались 360 тысяч жителей Московского региона, а количество займов - 1,7 миллиона - оказалось на 10% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Магазины Бизнес
13 ноября 2023, 10:02
Отечественные хлебопеки попросили о помощи
Пресс-служба губернатора Московской области
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Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов привели к тому, что государственной помощи российским хлебопекам стало недостаточно. Такое заявление сделал президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин, написало агентство «Прайм».

Он отметил, что большинство заводов спроектировали почти 70 лет назад. Поэтому сейчас им необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства.

Программы господдержки, по словам Лялина, действуют лишь в отдельных регионах. А у некоторых хлебопеков возникают трудности даже из-за климата. Например, выше затраты на электричество и логистику, даже дизтопливо. Доходность хлебопечения снижается, подчеркнул Лялин.

Глава РСП уверен: для того, чтобы поддержать отечественных хлебопеков, нужно рассматривать ситуацию на хлебном рынке в целом по стране, а не только в южных или центральных регионах. Он напомнил, что некоторые заводы Москвы и Санкт-Петербурга автоматизированы, но в большинстве регионов такого нет. Из-за этого возникает огромная разница между субъектами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна удержит лидерство по экспорту пшеницы. Российский лидер отмечал, аграрный сектор РФ нарастил производство , и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Благодаря отечественным аграриям пищевая промышленность в России получила «огромный толчок». Перед сельским хозяйством России еще стоят большие задачи.

Сельское хозяйство Россия
13 ноября 2023, 08:57
Челябинский предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей
Freepik
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Челябинский предприниматель раздал 20 тонн мороженого и пельменей после ДТП. Товар был в перевернувшейся фуре, которая везла его в Пермь. Об этом написало издание 78.ru.

Авария случилась утром 6 ноября на трассе Пермь - Екатеринбург. Водитель грузовика DAF уснул за рулем, и машина съехала в кювет. Мужчина получил перелом шеи, но идет на поправку.

В фуре были мороженое и пельмени общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. На перегрузку товара в другой грузовик потребовалось 10 часов. Температурный режим при этом соблюдался, но в итоге товар все равно решили раздать. Местные жители уносили «подарки» со стоянки для большегрузов на улице Машиностроителей в Ленинском районе. Многие брали коробки с товаром десятками. С виду продукты были в идеальном состоянии. Раздача заняла около пяти часов. Челябинцы в соцсетях отметили, что некоторые были готовы буквально драться за каждую коробку. На парковке образовалась очередь.

ДТП Бизнес Продукты
13 ноября 2023, 08:34
Моряк рассказал о поиске сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого»
Пресс-служба Минобороны
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Моряки тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» стали первыми в современной истории отечественного флота, поймавшими сомалийских пиратов. Об этом РИА «Новости» рассказал один из членов экипажа, который непосредственно принимал участие в операции.

Поимка сомалийских пиратов состоялась 13 февраля 2009 года. Экипаж уже должен был возвращаться домой, когда зафиксировал сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond. Моряки вывели корабль из района, в котором обитают пираты. Экипаж «Петра Великого» вернулся в опасный район для поисков напавших на Ocean Diamond.

«Мы достигли точки встречи с сухогрузом, пираты потерпели неудачу при попытке захвата судна, но при этом обстреляли его из гранатомета», - указал офицер.

Они обнаружили небольшие лодки, находившиеся на которых люди стали имитировать ловлю рыбы, при этом что-то скидывали с борта. В процессе досмотра у них нашли гранатометы, автоматы и прочие боеприпасы.

Лодки пиратов и их разряженное оружие доставили на Северный флот. Сами боеприпасы утопили. Задачи похода крейсера не предполагали антипиратскую деятельность, Но именно в тот поход «Петр Великий» предотвратил захват сухогруза.

В начале октября нашествие пиратов зафиксировали в заливе Сан-Франциско в Калифорнии. Они грабили яхты и плавучие дома горожан.

Пираты
13 ноября 2023, 08:02
Названо количество одиноко живущих россиян
Пресс-служба Минобороны
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Опрос на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co показал, что 34% россиян живут в одиночестве и каждому второму из них это нравится. Данные исследования оказались в распоряжении РИА «Новости».

Опрос проходил со 2 по 9 ноября, в нем приняли участие более 57 тысяч человек, среди которых 60% мужчин и 40% женщин в возрасте от 25 до 60 лет. В том, что живут с кем-то вместе, признались 66%. Из живущих в гордом одиночестве 50% это устраивает, 35% поделились, что хотели бы что-то исправить. Еще 14% планируют съехаться с партнером/партнершей, 1% в поиске друзей для совместного проживания.

Каждый пятый отметил, что любит ездить в совместный отпуск, каждому 10-му нравится ходить с кем-то в кино, на выставки, в театр.

Среди тех, кто указал, что живет не один, 80% находятся в браке и у 43% есть дети. Еще около 10% россиян в возрасте от 25 до 60 лет живут с родителями.

Более трети респондентов уверены, что съезжать от родителей стоит после обучения в вузе - в 21–25 лет, а каждый четвертый считает, что это лучше делать, когда создаешь свою семью. Примерно каждый пятый сообщил, что жить самостоятельно следует уже после 18 лет. А около 10% предположили, что можно и вовсе не съезжать от родителей.

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