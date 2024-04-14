Российские комплексы «Ашан» получили нового владельца

На сайте французской компании указали, что в России она владела 40 торговыми центрами , включая комплексы «Акварель» в Пушкино, Тольятти и Волгораде, а также московским ТЦ «Тройка». Общая площадь коммерческой недвижимости составляла более 150 тысяч квадратных метров.

Предварительный договор о продаже стороны подписали в октябре 2023 года. Разрешение на сделку от правительства России фирмы получили быстро, но окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта.

По данным РБК, основным владельцем фирмы «Торговые галереи» является 23-летний Тагир Шаймарданов. Контроль за компанией он ведет через АО «Кама Капитал» и УК «Кама Капитал».

Источники журналистов уточнили, что молодой предприниматель также зарегистрировал компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад» для покупки торговых центров «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге.

На этой неделе стало известно, что новый владелец появился у Центрального детского магазина на Лубянке. Компания «Галс-Девелопмент» закрыла сделку с «Киевской площадью» предпринимателей Года Нисанова и Зараха Илиева.

Фирме уже принадлежат мебельный торговый комплекс «Гранд», Radisson Collection Hotel, фудмолл «Депо», агрокластер «Фуд Сити» и рынок «Садовод».