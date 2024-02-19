19 февраля 2024, 09:38

Российские компании начали закрывать вакансии с помощью «тихого найма»

piqsels
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Работодатели из промышленности, финансового и строительного сектора из-за нехватки кадров начали чаще прибегать к «тихому найму» и закрывать вакантные должности за счет собственных сотрудников. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным исследования платформы Lerna.ru, практику закрытия вакансий с помощью текущих работников используют 46% российских компаний.

Основной причиной этой тенденции, по мнению экспертов, стали проблемы с подбором персонала на внешнем рынке труда. С подобными трудностями столкнулись 63% представителей банковского и финансового сектора, IT-компаний и других сфер.

Директор по маркетингу и PR кадровой компании UNITY Надежда Федотова предположила, что одной из причин распространения «тихого найма» является рост числа контрофферов. По ее словам, они часто предлагают не только большую заработную плату, но и новую позицию.

Ранее медиатор Олег Мальцев рассказал, что работодатели не ценят на производстве сотрудников, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Бизнес ориентируется не на качество, а на скорость обогащения, подчеркнул эксперт.

Исследования Работа Бизнес
19 февраля 2024, 03:26
Юрист озвучил вопросы по законопроекту о запрете сдачи жилья в аренду без счетчиков
Freepik
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Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК, что эта инициатива вызывает много вопросов.

Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК , что эта инициатива вызывает много вопросов.

Собственник жилья оплачивает все расходы по ЖКХ, и вселить в квартиру он может кого угодно, не сдавая ее посуточно. Гостей принимать не запрещено, так же как и оставлять их на ночь. И хозяин квартиры вряд ли запретит им пользоваться газом или водой.

«Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», - отметила Сулим.

В ноябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает арендодателю сдавать посуточно квартиру, если в ней нет датчиков. Кроме того, для сдачи в аренду требуется согласие соседей. Эксперты в сфере ЖКХ заявили, что закон в таком виде негативно скажется на целом секторе российской экономики.

ЖКХ Законы Запреты Экономика
18 февраля 2024, 23:18
«Хватит стесняться». Симоньян подняла вопрос о российском гражданстве
РИА «Новости»
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Вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом нужно решить на законодательном уровне. Об этом главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян озвучила свое предложение на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться - давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая напугана вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории», - пояснила она.

Симоньян также напомнила, что таким образом гражданство дают в Греции и Израиле. Главред считает, что пришло время открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила внести правки в закон о защите частной собственности. В частности, речь шла о спасении запертых животных.

Законы Россия
18 февраля 2024, 20:35
Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»
Freepik
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Порядка 115 тысяч москвичей, чьи дома входят в программу реновации, используют функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря приложению горожане заранее узнают дату переселения, состояние готовности квартир и проекта договора на нее. Кроме того, для них доступна возможность без очереди подойти в центр информирования по переселению для оформления договора на новую квартиру.

«Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений», - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в числе преимуществ «Переезда по программе реновации» - полезные электронные услуги и специальные пошаговые инструкции для каждой конкретной ситуации, которые возникают при переезде.

С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения. Москвичи легко находят порядок действий для приобретения дополнительной жилплощади, а также могут узнать, что делать после выдачи ключей от новой квартиры.

По программе реновации в этом году снесли свыше 20 домов в Москве.

Технологии Реновация в Москве Москва
18 февраля 2024, 19:51
Посвященную строевым музыкантам XIX века выставку откроют в Москве
Викимедиа
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Выставку «И трубы их медные славу поют», посвященную военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия, откроют в музее-панораме «Бородинская битва» 19 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции посетители увидят разнообразные инструменты начала XIX века: от сигнальных и наградных труб до флейты и валторны, которые 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений.

В выставочных залах также представят живописные работы и эстампы, на которых можно посмотреть на внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи.

Выставку создали при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев и частных коллекционеров.

Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох.

Выставки Музеи Москва

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