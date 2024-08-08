Российские киберспортсмены отказались от турниров по игре League of Legends

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Он объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали соревнования по американской игре. Смит напомнил, что компания-разработчик Riot Games активно продвигает ЛГБТ*-направления, что противоречит российским законам. Эксперт добавил, что разработчики намеренно делают интересных героев геями * и лесбиянками *.

«Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей», - указал он.

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира IESF. Соревнования будут проходить в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.