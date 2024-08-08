08 августа 2024, 17:42

Российские киберспортсмены отказались от турниров по игре League of Legends

YouTube
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Российские киберспортсмены не станут участвовать в турнирах по игре League of Legends и Valorant, так как там есть ЛГБТ * -персонажи. Об этом заявил президент российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, его процитировал RTVI.

Он объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали соревнования по американской игре. Смит напомнил, что компания-разработчик Riot Games активно продвигает ЛГБТ*-направления, что противоречит российским законам. Эксперт добавил, что разработчики намеренно делают интересных героев геями * и лесбиянками *.

«Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей», - указал он.

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира IESF. Соревнования будут проходить в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Законы ЛГБТ Россия Компьютерные игры
08 августа 2024, 11:49
В работе YouTube в России произошел массовый сбой
Global Look Press
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Пользователи платформы YouTube сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствует растущее количество жалоб на портале сбой.рф.

Пользователи отметили, что не работают ни главная страница, ни приложение сервиса. Причины сбоя не уточняются.

На фоне возникших проблем у YouTube россияне ищут альтернативу популярному сервису. Так в отечественном сегменте App Store видеохостинги «VK Видео» и Rutube оказались самыми скачиваемыми и обогнали американскую платформу по популярности в разделе с бесплатными программами.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что в России не рассматривалась принудительная блокировка YouTube. По его словам, видеохостинг стал работать медленнее из-за деградации кэширующего оборудования.

Интернет Блокировки Видео Россия YouTube
08 августа 2024, 11:04
Дудя оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
pxhere.com
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Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Юрию Дудю* административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. Дудь* распространял материалы в интернете без нужной маркировки.

За отказ ставить плашку с предупреждающим текстом в свои видео и посты в социальных сетях Дудю* уже грозили возбуждением уголовного дела. Журналисты находили в аккаунтах блогера десятки сообщений без требуемой подписи. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей.

*внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

Суд Юрий Дудь Иноагенты
08 августа 2024, 09:48
Россиянин свел счеты с жизнью из-за поломки машины сразу после ее дорогого ремонта
pxhere.com
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Житель Подмосковья покончил с собой после поломки двигателя в его автомобиле Hyundai Tucson сразу после дорогостоящего обслуживания в техцентре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, в предсмертном обращении к супруге он просил винить в своей смерти сотрудников автосалона.

Мужчине было 57 лет. Послание жене Иван (имя изменено) оставил в мессенджере, рассказав, что ему навязали ремонт в СТО в Балашихе, после чего выставили огромный счет, а вскоре после завершения работ двигатель сломался.

Также Иван попросил прощения у близких и коллег за свое решение покончить с собой, объяснив это физической и душевной болью, вызванной ситуацией с автомобилем. По словам родственников, около двух недель до этого он находился в депрессивном состоянии.

Ранее эксперты сообщали о росте цен на ремонт машин из-за подорожания запчастей.

Машины Балашиха Ремонтные работы
08 августа 2024, 09:01
Российским дачникам рассказали о способе сокращения налоговой нагрузки
pxhere.com
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Дачники могут сократить свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, которая не требует фундамента. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он разъяснил, что собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество за баню, сарай, туалет или аналогичные сооружения только тогда, когда постройка имеет признаки капитального строения - залитый фундамент. Кроме того, к постройке могут применить повышенную налоговую ставку, если объект сдается в аренду.

Для тех, кто хочет снизить налоговую нагрузку, депутат рекомендовал обратить внимание на использование некапитальных конструкций.

«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание», - добавил Гаврилов.

Такой подход, по мнению парламентария, позволит использовать необходимые постройки на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя.

Госдума РФ Налоги КПРФ

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