02 августа 2024, 00:08

Российские хирурги вытащили огромного червя из печени мужчины

Freepik
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В Нижегородской области хирурги провели уникальную операцию по извлечению огромного червя из печени пациента, успевшего также прорасти в диафрагму и правое легкое. Об этом в Telegram-канале «Бокал прессека» сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.

«У молодого парня на УЗИ объемное новообразование в печени. Оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и ее магистральные сосуды, а еще пророс в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое легкое», - написал он.

Он также отметил, что хирурги из Турции и Индии предложили мужчине только трансплантацию поврежденного органа. Только врачи в нижегородском онкодиспансере обошлись без нее.

Нижегородские хирурги извлекли печень из организма, промыли специальным раствором, отрезали сегмент с червем и восстановили сосуды. Послеоперационный период прошел без осложнений. Мужчина уже вернулся к привычной жизни.

Ранее британец Иэн Уэст чуть не погиб из-за осложнений геморроя , который мучил его с 16-летнего возраста.

Больницы Врачи Россия
02 августа 2024, 00:47
Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с Днем десантника
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.

« Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что патриотические традиции ветеранов, а также верность присяге и боевому братству стали примером для нынешнего поколения десантников. Они помогают им решать боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

Путин убежден, что бойцы ВДВ и дальше будут защищать независимость и суверенитет страны, вносить существенный вклад в обеспечение нацбезопасности и обороноспособности России.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ.

Праздники Россия Владимир Путин ВДВ
01 августа 2024, 23:24
«Мы потеряем 100%». Блогер Переина оценила убытки от замедления Youtube
Unsplash
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Еще один массовый сбой в работе YouTube произошел утром в четверг, 1 августа. Пользователи пожаловались как на замедление загрузки роликов, так и на ухудшение качества воспроизведения. В МИД России блогерам посоветовали уходить с площадки на RuTube, но сами контентмейкеры к резкому переходу не готовы. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко блогер и ведущая YouTube-канала «В поисках идеального отеля» Ксения Переина заявила, что в таком случае потеряет 100% своих доходов.

По ее словам, проблемы в работе YouTube больнее всего ударят по начинающим блогерам.

«Те, кто уже несколько лет занимаются блогерством и ведут площадки, конечно, смогут более-менее адаптироваться, а для стартапов это будет стопроцентная [потеря доходов], потому что надо будет быстро переориентироваться, изучить интерфейс других площадок и подготовить контент», - пояснила Переина.

Но она добавила, что блогеры ко всему смогут адаптироваться. В качестве примера она привела Instagram*, после блокировки которого многие успешно перешли в Telegram. Теперь владельцы каналов будут выбирать между RuTube, «ВКонтакте» и «Одноклассниками». При этом Переина призналась, что ее канал из-за перехода потеряет «практически 100%» дохода, так как сейчас у блога основной площадкой для размещения контента и заработка является YouTube.

Видео Блогеры Россия Работа YouTube Деньги
01 августа 2024, 20:24
«Караулит около дома». Россиянка рассказала про преследования экс-бойфренда
РИА «Новости»
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Жительнице Ногинска приходится терпеть угрозы со стороны бывшего возлюбленного, который вернулся из Азербайджана после депортации. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что преследования начались очень давно.

«Были попытки нападения на меня. Он часто караулит меня около дома, поэтому каждый раз возвращаюсь к себе с большой опаской», - отметила она.

Собеседница 360.ru добавила, что ранее в полиции отказывались в возбуждении уголовного дела. Но сегодня ее вызвали к дознавателю и сообщили, что приняли ее заявление.

По данным ГУ МВД России по Московской области , сотрудники возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожающему бывшей сожительнице. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Ранее женщина рассказала, что мужчина хочет выкрасть ее ребенка.

По словам Натальи, с бывшим сожителем она разошлась в 2016 году. Недавно биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана.

Уголовное дело Дети Мужчины Полиция Азербайджан
01 августа 2024, 20:21
«Наконец-то все закончилось». Жена вернувшегося хакера Селезнева поделилась эмоциями
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Среди вернувшихся в Россию бывших заключенных оказался осужденный в 2017 году хакер Роман Селезнев. Его супруга Анна Отиско после 10-летнего расставания с супругом в комментарии 360.ru заявила, что ее переполняют счастье и эмоции.

Спецслужбы США похитили россиянина Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. В рамках уголовного дела о краже номеров банковских карт. По оценке следствия, ущерб от действий хакера понесли 37 тысяч финансовых организаций на сумму более 170 миллионов долларов. Суд над Селезневым продолжался три года и в 2017 году россиянина приговорили к 27 годам заключения.

Она подчеркнула, что муж пока на связь с ней не выходил, но она очень ждет хотя бы его звонка.

«Руки трясутся, сердце выпрыгивает, хочется верить, что наконец-то это все закончилось. Да, жду от него звонка, встречи. Что угодно от него. В общей сложности он находился в заключении 10 лет», - заявила она.

США Заключенные Россия Хакеры

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