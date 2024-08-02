Российские хирурги вытащили огромного червя из печени мужчины

«У молодого парня на УЗИ объемное новообразование в печени. Оказалось, это гельминт альвеококк захватил печень и ее магистральные сосуды, а еще пророс в нижнюю полую вену, диафрагму и в правое легкое», - написал он.

Он также отметил, что хирурги из Турции и Индии предложили мужчине только трансплантацию поврежденного органа. Только врачи в нижегородском онкодиспансере обошлись без нее.

Нижегородские хирурги извлекли печень из организма, промыли специальным раствором, отрезали сегмент с червем и восстановили сосуды. Послеоперационный период прошел без осложнений. Мужчина уже вернулся к привычной жизни.

Ранее британец Иэн Уэст чуть не погиб из-за осложнений геморроя , который мучил его с 16-летнего возраста.