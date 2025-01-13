Российские экологи обратились к Путину с письмом после разлива мазута в Черном море

Документ, как отметил эколог, стал итогом ряда экспертных обсуждений и содержит рекомендации, как предотвратить аварии и повысить готовность к возможным экологическим угрозам.

В письме акцент сделан на комплексном подходе к защите не только Черного моря, но и Северного морского пути и других федеральных акваторий. Инициативы охватывают создание более эффективных систем мониторинга, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и разработку долгосрочных мер по охране водных объектов.

«Документ правда очень важный. Надеюсь, что многие инициативы в последствии будут реализованы», - подчеркнул Жора Каваносян.

Новый разлив нефтепродуктов после аварии танкеров в Черном море произошел в субботу, 10 января. На следующий день стало известно, что пятна мазута добрались до Азовского моря.