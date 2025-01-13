13 января 2025, 00:50

Российские экологи обратились к Путину с письмом после разлива мазута в Черном море

РИА «Новости»
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Экологи из Российского экологического движения (РЭД) направили президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по усилению экологической безопасности водных транспортных путей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель организации Жора Каваносян.

Документ, как отметил эколог, стал итогом ряда экспертных обсуждений и содержит рекомендации, как предотвратить аварии и повысить готовность к возможным экологическим угрозам.

В письме акцент сделан на комплексном подходе к защите не только Черного моря, но и Северного морского пути и других федеральных акваторий. Инициативы охватывают создание более эффективных систем мониторинга, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и разработку долгосрочных мер по охране водных объектов.

«Документ правда очень важный. Надеюсь, что многие инициативы в последствии будут реализованы», - подчеркнул Жора Каваносян.

Новый разлив нефтепродуктов после аварии танкеров в Черном море произошел в субботу, 10 января. На следующий день стало известно, что пятна мазута добрались до Азовского моря.

Черное море Владимир Путин Крушение танкеров в Керченском проливе
13 января 2025, 08:29
Процедура ЭКО и лечение аритмии станут доступнее для россиян по ОМС
РИА «Новости»
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В 2025 году финансирование линии обязательного медицинского страхования составит 590 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м. Благодаря этому ряд услуг по ОМС для россиян будет доступнее, рассказал kp.ru доктор медицинских наук Алексей Березников.

Перечень доступных по ОМС лекарств и расходных материалов увеличится для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Также для людей, страдающих сердечно-сосудистыми недугами, впервые четко прописали отдельное финансирование отдельных операций по стентированию коронарных артерий, имплантации частотно-адаптированного кардиостимулятора, по лечению аритмии и по очистке артерии от атеросклеротических бляшек.

Важным дополнением стало включение тестирования на хронический гепатит С в программу диспансеризации. Нововведение вступило в силу с 1 января.

Еще одним изменением в рамках ОМС станет повышение доступности процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличивается финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На 2025 год выделено на 13% больше средств, чем в прошлом году», - пояснил Березников.

Ранее стало известно, что российские врачи перешли на специальные инструкции для лечения россиян. Клинические рекомендации будут основаны на современных исследованиях.

Лекарства Врачи Медицина Диспансеризация
13 января 2025, 08:23
В Госдуме заявили о начале отказа от ЕГЭ в России
РИА «Новости»
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В России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В его основу войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской системы образования. Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», - сказал парламентарий.

Нилов добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что для этого все предпосылки уже есть.

«Мы наблюдаем, как меняется наша система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», - заключил депутат.

Руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что ЕГЭ России контузию и травму, они будут заживать еще 20 лет.

Правительство России в сентябре прошлого года отклонило законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Нилов был одним из авторов инициативы.

ЕГЭ Депутаты Россия
13 января 2025, 05:46
Россиянам рассказали, когда ждать следующую короткую рабочую неделю
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Следующая короткая рабочая неделя в России будет в конце апреля перед майскими праздниками. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, апрельская короткая неделя продлится всего три дня, с 28 по 30 число месяца. Причем рабочий день 30 апреля будет сокращенным. Далее россиян ожидает 1 мая - выходной день, в который отмечается праздник Труда, а пятница, 2 мая, будет нерабочим за счет переноса выходного дня с 4 января постановлением правительства.

Следом за майскими праздниками россиян снова ожидает короткая рабочая неделя с 5 по 7 мая. Выходными днями в 2025 году также снанет промежуток с 8 по 11 мая, в который будет отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Праздники Россия Работа
13 января 2025, 04:26
Пенсионные баллы в России подорожали с 1 января
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В России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В 2025 году она составит два миллиона 759 тысяч рублей, сообщил сайт kp.ru.

Максимально в течение года можно получить 10 пенсионных баллов, для этого ежемесячная зарплата должна быть 230 тысяч рублей. Предельный размер страховых взносов вырос на 24%, это значительно превышает размер инфляции.

По данным издания, у высокого «потолка» есть плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что набрать пенсионные баллы с таким «подорожанием» становится все труднее. Но при этом предельный размер страховых взносов влияет на размер больничных и детских пособий. Чем он выше, тем больше выплаты.

В 2025 году россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений. Для получения одного пенсионного балла гражданин должен зарабатывать минимум 275,9 тысячи рублей в год, что соответствует ежемесячному заработку в 22 991 рублей 67 копеек.

Пенсия Рубль Пенсионеры Зарплаты Инфляция

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