Российские бизнесмены назвали ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада
Крупные инвестиции в западные государства оказались большой ошибкой, заявили российские бизнесмены. Слова предпринимателей привело агентство Bloomberg.
Журналисты задали совладельцу Альфа-банка Петру Авену вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды денежных средств в Запад, а головной офис кредитного учреждения разместили в Великобритании.
«По ошибке!» - ответил бизнесмен.
Предприниматель Михаил Фридман также признал, что инвестиции в Соединенное Королевство оказались колоссальной ошибкой. Адвокаты бизнесмена добавили, что его жизнь была разрушена из-за санкций.
Авен и Фридман в августе 2023 года попали в санкционный список Минфина США. В феврале 2022 предпринимателей внесли в ограничительный перечень Европейского союза.
Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль , однако пробыл в ближневосточной стране недолго. Из-за обострения конфликта бизнесмен вернулся в Россию.