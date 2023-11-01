Российские бизнесмены назвали ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада

Журналисты задали совладельцу Альфа-банка Петру Авену вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды денежных средств в Запад, а головной офис кредитного учреждения разместили в Великобритании.

«По ошибке!» - ответил бизнесмен.

Предприниматель Михаил Фридман также признал, что инвестиции в Соединенное Королевство оказались колоссальной ошибкой. Адвокаты бизнесмена добавили, что его жизнь была разрушена из-за санкций.

Авен и Фридман в августе 2023 года попали в санкционный список Минфина США. В феврале 2022 предпринимателей внесли в ограничительный перечень Европейского союза.

Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль , однако пробыл в ближневосточной стране недолго. Из-за обострения конфликта бизнесмен вернулся в Россию.