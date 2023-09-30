Российские банки предупредили о «жестких мерах»

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«При проверке весной выявили нарушения при продаже банками инвестиционных и страховых продуктов, особенно в крупных организациях. Осенью эти проверки повторятся, в случае повторных нарушений у регулятора есть право на жесткие меры», - сказала она.

Набиуллина также анонсировала разработку законопроекта о кратном увеличении штрафов для банков за недобросовестные продажи своих продуктов.

«В отдельных странах такие штрафа составляют миллионы и миллиарды. Уговорами тут не обойдешься, ждать бесполезно, мы пойдем по такому пути», - добавила глава регулятора.

Ранее Набиуллина также заявила, что Центробанк примет жесткие меры в отношении застройщиков, из-за которых ипотечный рынок оказался «перегрет».