Российская школьница перевела аферистам 202 тысячи рублей с карты отца

Десятилетняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, когда по незнанию отдала им 202 тысячи рублей за бесплатные бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщил Telegram-канал \"Mash на Мойке».

Школьница играла в «Роблокс» ночью, поэтому отец узнал о списании денежных средств только утром.

«Девочка объяснила: неизвестный пообещал накинуть ей бесплатной игровой валюты. Нужно было лишь продиктовать номер (назвала папин), а затем и цифры из сообщения», - уточнил канал.

Мужчина обратился в полицию, там возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее московская пенсионерка стала жертвой аферистов , которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Они убедили женщину, что ее квартирой решили завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства - перевести на безопасные счета.