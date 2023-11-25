Российская порноактриса рассказала, с какими трудностями сталкивалась на съемках

Российская актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя - Юлия Романова) рассказала, с какими трудностями сталкивалась во время съемок. Подробностями девушка поделилась в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

По словам порнозвезды, ее коллеги часто снимались в сложных условиях. Однажды она и еще одна девушка работали в одном нижнем белье в сильный дождь. Они стояли на камне в море, о который бились волны, красиво позировали, но при этом мерзли.

«Нас пускали через каждые 10 минут погреться в сауну, которая была рядом», - рассказала Эльфи.

Девушка призналась, что тогда ей было очень тяжело, но она не могла попросить остановить съемку.

В прошлом году Эльфи выиграла премию AVN Awards в номинации «Лучшая звезда независимых видео», а также попала в пятерку самых популярных порноактрис на Pornhub.

Ранее журнал Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой ливанского происхождения Миа Халифой из-за ее публичной поддержки палестинского движения ХАМАС. Кроме того, журнал удалил ее канал на своей платформе.