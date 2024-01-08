08 января 2024, 23:56

Российская экономика удержалась на плаву вопреки многочисленным санкциям

Unsplash
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Экономика России смогла удержаться на плаву, несмотря на многочисленные санкции. О неэффективности западных ограничений заявила газета La Nouvelle Tribune.

Авторы материала отметили, что РФ осталась эталоном в технологическом секторе.

«Даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», - подчеркнули журналисты.

Особенно высоко отечественные разработки ценятся в Африке и Южной Америке. Российское правительство неоднократно подчеркивало, что попытки изолировать страну в экономическом плане провалились, а введенные санкции оказались неэффективными.

Ослабить антироссийские санкции сможет план G20 по ускорению международных платежей , заявили ранее западные журналисты. Проект «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

США Санкции Россия Экономика
08 января 2024, 23:14
Выходные в два захода. Россиянам рассказали о майских праздниках в 2024 году
Unsplash
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Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два захода, сообщил Минтруд. Всего россиян в этот период ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Традиционные выходные начнутся раньше обычного. Первый день «майских» придется на 28 апреля, за ним последуют еще три дня без работы. Второй заход продлится с 9 по 12 мая, однако перед этим россияне смогут воспользоваться дополнительной возможностью отдохнуть 4 и 5 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Длинные выходные удалось обеспечить за счет переноса дней. Вторник 30 апреля превратился в нерабочий за счет 2 ноября, а отдых 10 мая стал возможен благодаря трансформации в рабочий день 6 января.

В прошлом году депутаты фракции «Новые люди», включая кандидата в президенты Владислава Даванкова, продвигали инициативу продлить майские выходные, сократив длительность новогодних каникул. Профильный комитет Госдумы выступил против проекта - новый календарь не стыковался бы с расписанием школьных каникул и не позволил бы родителям отправиться на отдых с детьми.

Отдых Праздники Работа
08 января 2024, 18:31
Минсельхоз объявил о самом большом урожае картофеля за последние 30 лет
Unsplash
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Россия смогла произвести в 2023 году около 8,6 миллиона тонн картофеля. Этот показатель стал рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Количество собранного картофеля на 18% превысило показатели 2022 года. Больше всего урожая собрали в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях.

По данным ведомства, на ситуацию существенно повлияла реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». В рамках этой программы малые и крупные формы хозяйствования получили субсидии.

«В прошлом году финансирование [в рамках федпроекта] составило 4,6 миллиарда рублей, что практически в два раза больше объема годом ранее», - указали в Минсельхозе.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что российский агропромышленный комплекс выручил более 43 миллиардов долларов в 2023 году. По его словам, большую часть экспорта составило зерно.

Сельское хозяйство Россия Продукты
08 января 2024, 18:11
«Момент очень сложный». Омбудсмен рассказал, что грозит футболисту Тарасову из-за скандальных видео с дочкой
РИА «Новости»
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Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал скандальные видео, где он разговаривает с маленькой дочкой про секс и целует ее в губы. Кадры вызвали шквал критики в Сети. В беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, чем может грозить спортсмену такое поведение в отношении малолетней девочки.

Повод для уголовного дела «Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы не только у органов опеки, но и у Следственного комитета. Наряду с фотографиями поцелуя, даже если это имитация для того чтобы вызвать максимальный хайп и ажиотаж», - отметила омбудсмен.

Волынец назвала недопустимым поведение Тарасова и призвала обратить внимание на действия спортсмена. Она добавила, что опубликованные материалы уже могут быть основанием для проведения проверки со стороны Следственного комитета.

«У нас в законе нет прямого запрета на то, чтобы разговаривать с детьми про секс, но зато у нас есть уголовная статья „Растление несовершеннолетних“. Это серьезная статья», - указала Волынец.

Хайп на детях Она также напомнила про блогера Сергея Косенко, который на камеру бросил младенца в сугроб. По мнению Волынец, оба мужчины с помощью детей пытались набрать популярность в социальных сетях.

«Момент очень сложный <…> Когда это все выкладывается на всеобщее обозрение, то есть подозрение, что человек использует эти шокирующие кадры и видео для привлечения к себе внимания», - подчеркнула собеседница «360».

Она назвала опасным поведение футболиста, даже если тот пытался таким образом просто пошутить.

«За такие шутки вполне можно понести уголовную ответственность, если его вина будет доказана компетентными органами», - заключила Волынец.

Ранее экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на камеру играл с дочкой в доктора и попросил девочку «выписать ему секс». Спортсмен пообещал, что передаст назначение своей жене.

Видеозапись вызвала возмущение среди пользователей Сети.

Спортсмены Дети Скандалы Законы Видео Блогеры
08 января 2024, 18:05
Умер двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Богдан Шершун
Unsplash
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Бывший защитник сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Шершун родился в Хмельницком. Он был воспитанником «Днепра» и дебютировал за основную команду в 1997 году. В 2002 Шершун перешел в московский ЦСКА, за который провел 76 матчей. Он дважды стал обладателем Кубка России.

В 2005 году Шершун вернулся в «Днепр», а через три года перешел в киевский «Арсенал», затем - в «Кривбасс». Футболист завершил карьеру в «Волыни» в 2014 году. В составе национальной сборной Украины по футболу спортсмен провел четыре матча, а после этого работал телевизионным экспертом в области футбола.

Ранее ушел из жизни бразильский футболист Марио Загалло. Ему было 92 года. О причинах смерти спортсмена не сообщалось. Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес объявил официальный семидневный траур в связи со смертью игрока.

ЦСКА Спортсмены Футбол

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