Россиянок призвали рожать через два года после окончания школы

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Кузнецова заявила, что в России надо решать проблему с убылью населения и повышать рождаемость. Для этого, по мнению парламентария, российские женщины должны рожать первых детей в достаточно юном возрасте.

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трех, четырех и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент», - выразила уверенность Кузнецова.

Кроме того, парламентарий заявила, что власти должны повышать качество оказания психологической помощи населению.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников заявил «360», что рождаемость в России может повыситься в 2030-х годах.