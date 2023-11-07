Россиянок предложили поощрять за отказ от аборта и передачу ребенка в приют

Депутат обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Он объяснил свою идею тем, что сохранение жизни нерожденного ребенка - главный мотив борьбы за сокращение числа абортов.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству», - заявил он.

Султан Хамзаев сообщил, что депутаты уже начали работу над поправками к статье 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья» в части искусственного прерывания беременности. Он призвал наделить государство «материнской защитной функцией» на случай, если женщина решила сделать аборт. Депутат попросил кабмин поддержать его идею.

Иерей Федор Лукьянов предложил сократить срок проведения аборта с 12 до восьми недель. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина выступила против этого и призвала государство не вмешиваться в частную жизнь своих граждан.