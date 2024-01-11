Россиянку проверят по статье о контрабанде наркотиков из-за привезенной из Перу шоколадки

Женщина вернулась из Перу в Санкт-Петербург. Летела в Россию она через Панаму и Турцию. В аэропорту Пулково ее остановили таможенники. Их заинтересовала плитка шоколада с надписью «COCA LEAF STEVIA». Через щель в упаковке они заметили лист коки - растения, из которого изготавливают кокаин. Шоколадку отправили на экспертизу.

В середине декабря Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление установило, что лист коки оказался настоящим. А весит он 0,0875 грамма. Однако женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств.

Также в Петербурге недавно обнаружили более тонны кокаина. Груз нашли таможенники вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности в Большом порту. Контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.