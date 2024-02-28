Россиянки останутся без стриптизеров на 8 Марта

«„Дефицит“ артистов зафиксировали в Омске, Ханты-Мансийске и Мурманске. На очереди - Челябинск, где у стриптизеров осталось буквально несколько свободных окошек», - отметили в сообщении.

По данным канала, танцоры из Челябинска за пятиминутное выступление попросили восемь тысяч рублей. А в Мурманске организаторы праздников оценили услуги стриптизера в 40 тысяч рублей за 10-минутное выступление.

Екатеринбург выделился же тем, что готов поделиться своими артистами с другими городами. За приличную сумму мужчин готовы отправить даже за тысячу километров. Например, гастроли екатеринбургских стриптизеров в Ханты-Мансийске оценили в 90 тысяч рублей.

Порадовать женщин на 8 Марта можно не только зажигательными танцами, но и другими сюрпризами. Стилист Дарья Ломкова напомнила, что отличным подарком для представительниц прекрасного пола может стать парфюмерия.