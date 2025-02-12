12 февраля 2025, 20:52

Россиянки назвали самую привлекательную мужскую творческую профессию

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Писатели или поэты стали самыми привлекательными представителями творческих профессий для большинства жительниц России. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Исследование отношения россиян к партнерам творческих профессий провели совместно дейтинг-сервис «VK Знакомства» и сервис цифровых книг «Литрес». По итогам опроса писателей и поэтов выделили 20% респонденток.

Мужчины отдали 17% голосов за певиц, писательницы и поэтессы заняли второе место (15%). Актеры, художники и танцоры оказались одинаково популярны среди обоих полов. Наименее привлекательными для противоположного пола стали скульпторы и модельеры, которых выбрали только 4% и 3% опрошенных соответственно.

Большинство мужчин заявили, что с удовольствием отправились бы на свидание с поэтессой Ириной Астаховой, известной под псевдонимом Ах Астахова. За нее отдали 15% голосов. У женщин на первом месте оказался японский писатель Харуки Мураками с 14%.

Ранее стали известны результаты опроса социологического агентства «Вебер», которое поинтересовалось у россиян, готовы ли они использовать портал «Госуслуги» для регистрации в видеоиграх.

Исследования ВКонтакте Опросы Художники Женщины Мужчины Актеры Писатели
12 февраля 2025, 18:18
Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов
РИА «Новости»
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Тесты на знание русского языка для детей мигрантов находится в активно стадии разработки, к 1 апреля варианты экзаменов будут готовы. Об этом сообщил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский, его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас мы находимся в активной стадии разработки. Все понимаем, что времени ограниченное количество, с 1 апреля закон вступает в силу. К 1 апреля будут варианты для проведения этого экзамена», - сказал он.

Президент России Владимир Путин также поддержал законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Обязательное тестирование введут с 1 апреля 2025 года. Методическое сопровождение процесса на себя взял Рособрнадзор. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения на российской территории и знание русского языка. Тестирование будет проходить в муниципальной и государственной общеобразовательной организации.

Ранее на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов.

Дети Мигранты
12 февраля 2025, 16:32
Коммунальщики в Тюмени вышли на покос травы в сугробах
РИА «Новости»
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В социальных сетях завирусилось видео, на котором рабочие в Тюмени стригли траву триммерами в сугробах рядом с домами на улице Мелиораторов. В мэрии города издания «Подъему» заявили, что мероприятия могли пройти в рамках противопожарной подготовки.

В пресс-службе отметили, что мэрия в основном проводит такие работы весной. Кто именно стриг траву, администрации города ответить затруднились.

«Мы не понимаем, на чьей земле производили работы. В районе Мелиораторов есть и частные территории, принадлежащие предприятию, есть собственники, есть дома, у которых есть свои управляющие компании. Мы не знаем, какая подрядная организация проводила это», - заявили в мэрии.

Тюмень
12 февраля 2025, 13:04
Еноты занялись сексом на крыше такси в центре Сочи
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Госавтоинспекция по Сочи оштрафовала водителя такси, на крыше автомобиля которого два енота занимались любовью во время езды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Правоохранители установили, что водитель перевозил животных по просьбе знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы те не испортили салон.

В отношении сочинца составили административный протокол. Еноты в ходе поездки не пострадали.

Telegram-канал Baza отмечал, что ранее в Сети завирусилось видео, как еноты занялись сексом на крыше машины в Сочи. Крутые виражи и высокая скорость ничуть не смутила любвеобильных животных.

Ранее стало известно, что в Индонезии самку орангутанга по кличке Пони избивали и насиловали на протяжении нескольких лет.

Сочи Такси Животные Секс
12 февраля 2025, 12:27
Льготной ипотеке в 2025 году предрекли сокращение объемов
РИА «Новости»
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Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ», подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ» , подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.

В прошлом году из-за роста рыночных ставок выдача ипотеки снизилась почти на 40% - банки предоставили 1,3 миллиона кредитов на общую сумму 4,9 триллиона рублей. Сказалось и завершение программы льготной ипотеки, на замену которой пришли адресные предложения.

Всего, как предполагается, в 2025 году выдадут до 1,2 миллиона кредитов, из которых около трети будут льготными. Из-за падения спроса с 2027 года ожидается снижение ввода жилья в эксплуатацию.

Ранее в Центробанке предупредили , что рост продаж квартир в рассрочку вместо традиционной ипотеки может обернуться серьезными рисками как для покупателей, так и для продавцов жилья.

Банки Кредиты Ипотека Льготная ипотека Квартиры

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