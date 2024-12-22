Россиянкам назвали предельный возраст для родов

Она подчеркнула, что узнала об этом во время учебы в медицинском институте, где на лекциях демонстрировали слайды возрастных изменений в яйцеклетках.

«Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. И я тогда для себя поставила цель: родить до 35 лет, потому что мне стало страшно. <…> Поэтому рожать надо до 35», - призналась Буцкая.

Депутат добавила, что сегодня медицина сделала огромный шаг вперед и специалисты могут заранее отобрать отдельные яйцеклетки, а также исследовать эмбрионы. Но у женщин есть время, чтобы не прибегать к таким услугам «Можно все успеть прекрасно до 35», - подчеркнула Буцкая.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил, что у ровень рождаемости в России упал до показателя в 1,41 ребенка на одну женщину. Глава государства пояснил, что только для сохранения населения на сегодняшнем уровне его нужно довести до 2,1, а для роста числа россиян - до 2,3.

Также глава государства на заседании Госсовета призвал власти регионов усилить меры по поддержке семей с детьми , так как в ряде субъектов действующие меры реализуют не в полном объеме.