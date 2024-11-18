Россиянка завещала жилье сыну из прошлой жизни

Правительство Новосибирской области запретило мигрантам работать в детсадах, такси, алкомаркетах и табачных магазинах. Эксперт по миграции, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда в разговоре с 360.ru поддержал эту инициативу.

Как правило, под эти запреты подпадают одни и те же сферы - такси, общественный транспорт, услуги и образование. В тех регионах, где ограничения уже действуют, рынок не обрушился, заявил эксперт.

Собеседник 360.ru поддержал решение властей регионов. По его словам, в России не работают фильтры мигрантов , и трудно узнать, кто приехал с благими намерениями, а кто - нет.

«Все-таки детский сад - это наши дети. Образование и здравоохранение - это сферы, где иностранные граждане в принципе не должны работать, потому что это связано в глобальном смысле с обеспечением национальной безопасности, а в локальном - с безопасностью граждан», - объяснил Бурда.

Он выразил уверенность, что аналогичные запреты давно следовало ввести в Москве. По его словам, в некоторых случаях мигранты специально трудоустраивались в детские сады ради льгот. Он предложил ограничить прием приезжих на работу в общественном транспорте, такси, торговле и доставке, но оставить в строительстве и ЖКХ.

«Москва испытывает колоссальный переизбыток мигрантов , в столице все разумные пределы уже пройдены. <…> Но мигранты должны работать там, где они создают прирост экономический», - заключил Бурда.

Системными мерами борьбы с незаконной миграцией озаботилась Госдума. Депутаты обсудят этот вопрос 20 ноября.

Он сообщил, что Новосибирская область не стала первопроходцем, практика введения таких ограничений довольно распространена в России. В 2025 году они начнут действовать уже в более чем 40 субъектах.

«Эти ограничения вводятся не рандомно. Регионы, когда их вводят, рассматривают те сферы, где можно вполне себе обойтись без привлечения иностранной рабочей силы», - пояснил Бурда.