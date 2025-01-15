Россиянка заплатит за разбитый в самолете градусник 200 тысяч рублей

Летом 2023 года пассажирка летела из Москвы в Сыктывкар. На выходе из самолета она сообщила стюардессе о разбитом градуснике. Женщина убрала стекло, но на кресле остались ртутные шарики.

По прилете в столицу Airbus A320 поставили на ремонт. Салон тщательно обследовали, чтобы убрать всю ртуть. Также пришлось снимать блоки кресел, из-за чего стоимость работ увеличилась.

«Коррозия, вызванная пролитой ртутью, может разрушить большую площадь, хотя проливается лишь небольшое количество жидкого металла», - указали в материалах дела.

Общие расходы авиакомпании на очистку самолета составили 224 тысячи рублей, еще около пяти тысяч перевозчик ушло на судебные издержки. Россиянка попыталась оспорить иск, но безуспешно.

В Волгоградской области ранее двухлетний ребенок отравился ртутью из градусника и попал в больницу. Выяснилось, что мальчик разгрыз градусник и проглотил шарики ртути.

Женщине придется заплатить авиакомпании более 200 тысяч рублей из-за того, что она разбила ртутный градусник на борту рейса Москва - Сыктывкар. Об этом сообщил портал TourDom.ru.