Россиянка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях

Комментарий с дискредитацией российских военных обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личность автора крамольного сообщения - им оказалась жительница Люберец 1997 года рождения.

Полицейские доставили ее в отдел для разбирательства. После выяснения всех обстоятельств в отношении девушки составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Дело передали для рассмотрения в суд, который вынес решение о штрафе.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, стало известно, что пойманной на повторной дискредитации Вооруженных сил России студентке из Санкт-Петербурге грозит уголовное дело.

В первый раз девушка, еще учась в выпускном классе школы, маркером испортила инсталляцию «Два сердца» на Дворцовой площади города. Памятник символизировал побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. На этот раз подозреваемая вышла на пикет к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом на украинском языке.