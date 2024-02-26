Россиянка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях
Штраф в размере 45 тысяч рублей выплатит жительница городского округа Люберцы за публикацию в социальных сетях комментария с дискредитацией Вооруженных сил России. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, такое решение вынес городской суд.
Комментарий с дискредитацией российских военных обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личность автора крамольного сообщения - им оказалась жительница Люберец 1997 года рождения.
Полицейские доставили ее в отдел для разбирательства. После выяснения всех обстоятельств в отношении девушки составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.
Дело передали для рассмотрения в суд, который вынес решение о штрафе.
В минувшее воскресенье, 25 февраля, стало известно, что пойманной на повторной дискредитации Вооруженных сил России студентке из Санкт-Петербурге грозит уголовное дело.
В первый раз девушка, еще учась в выпускном классе школы, маркером испортила инсталляцию «Два сердца» на Дворцовой площади города. Памятник символизировал побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. На этот раз подозреваемая вышла на пикет к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом на украинском языке.