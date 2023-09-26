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«Я завоевала победу и получила титул в номинации „Пышные формы“», - написала нижегородка в своем блоге.

Ольга Каменская - мать двоих детей и вице-президент страховой компании. Ранее она рассказала газете «АиФ-НН» о том, почему начала участвовать в конкурсах красоты. По словам женщины, это был путь принятия себя в любом весе, отличном от стандартов 90-60-90.

«Да, я ломаю стереотипы. Но, думаю, главное - харизма и любовь к жизни, а красота бывает разной», - заявила Ольга.

В июле стало известно, что первое место в конкурсе красоты «Мисс Нидерланды - 2023» занял 22-летний трансгендер Рикки Колле. Впервые в истории соревнований победа досталась мужчине. Теперь Колле представит Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная».

Жительница Нижнего Новгорода, 39-летняя Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная - 2023», который прошел в США. Об этом она рассказала в соцсетях.