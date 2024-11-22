22 ноября 2024, 18:19

Россиянка пожаловалась на попытки бывшего мужа — офицера НАТО отобрать ребенка

Global Look Press
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Сбежавшая из Греции вместе с сыном от избивавшего ее мужа россиянка заявила, что бывший супруг приехал в Россию, чтобы через суд получить разрешение на свидания с ребенком и вывоз его из страны на выходные. Об этом мать мальчика Наталья рассказала Telegram-каналу Mash.

Она пояснила, что познакомилась с будущим супругом в социальных сетях. Живущий в Греции кадровый военный ее впечатлил, и женщина решилась на брак.

После рождения сына муж стал избивать россиянку и угрожал забрать ребенка. Добиться развода Наталья смогла только через суд, который назначил совместную опеку.

Женщина заметила на теле ребенка травмы, которые появлялись каждый раз, как экс-супруг возвращал ей сына. Когда она попыталась лишить абьюзера родительских прав, получила массу угроз от родственников бывшего мужа. Испугавшись, вернулась в Россию, где через МВД добилась запрета на вывоз сына из страны.

Но просто так бывший супруг не сдался, приехал за ребенком и подал заявление в Щербинский суд.

Завербованная СБУ жительница Херсонской области ранее рассказала, что украинские силовики заставили ее собирать информацию под угрозой отобрать детей. В результате женщина добровольно сдалась ФСБ.

Суд Дети Военные Женщины Греция Россия
22 ноября 2024, 17:34
Футболки с надписью «Крепкий Орешник» распродали на Ozon менее чем за сутки
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Футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», появившиеся на Ozon, полностью раскупили менее чем за сутки. Внимание на это обратил «Подъем».

Производитель пообещал изданию, что футболки вернутся в продажу в ближайшее время, ориентировочно уже 23 ноября.

Накануне Путин выступил с обращением , в котором, в частности, рассказал, что Россия испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности, получившую название «Орешник». Ею удалось поразить предприятие «Южмаш», располагающееся в Днепропетровске.

Председатель комитета Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов пояснил, что проект ракеты получил такое название, чтобы никто не догадался о ее предназначении.

Владимир Путин Маркетплейсы Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 16:33
Глава Самарской области по ошибке выложил «голосовое» с критикой ХК «Лада»
РИА «Новости»
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Досадный промах при использовании мессенджером допустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В его Telegram-канале появилось голосовое сообщение с критикой организации тренировок тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

Автор публикации с голосом руководителя региона поделился впечатлениями от посещения спортивного зала базы команды. Особенно сильной критике он подверг тренажеры, которые оказались не только старыми, но и в недостаточном количестве. Спустя некоторое время запись из Telegram-канала Федорищева исчезла.

Сам губернатор в комментарии Mash признал ошибку и заявил, что сообщение отправлял главе областного правительства Дмитрию Яковлеву, но случайно опубликовал в своем канале.

Аккуратней пользоваться Telegram призвали россиян специалисты по кибербезопасности. Они пояснили, что в последнее время мошенники стали чаще перехватывать аккаунты для последующих рассылок по контактам фишинговых ссылок под видом подарочной подписки Telegram Premium.

Мессенджеры Telegram Россия
22 ноября 2024, 15:25
Путин сохранил высокий уровень доверия россиян
РИА «Новости»
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Подавляющее большинство россиян положительно оценили деятельность президента России Владимира Путина и позитивно ответили на вопрос о доверии российскому лидеру. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авторы исследования уточнили, что опрос респондентов провели в период с 11 по 17 ноября 2024 года. Уровень одобрения решений Путина составил 75,5%, показатель доверия за неделю не изменился и остался на уровне в 78,8%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 52% опрошенных, в этом показателе глава правительства прибавил 0,2%. Также на 1,1% вырос уровень доверия к Мишустину - до 52,0%.

Правительство в рейтинге оценки работы потеряло 0,2%. Этот показатель остановился на уровне в 49,8%.

Среди политиков самый большой рост в рейтинге доверия оказался у лидера КПРФ Геннадия Зюганова: прибавка в 2,4% вывела его в лидеры с результатом 33,5%. На втором месте по популярности - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Но, несмотря на рост в 1,2%, он остался на третьей строчке с результатом 23,1%, уступив главе партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронову, который получил 27% голосов респондентов. На последнем месте с сохранившим показатели прошлого опроса в 8,9% остался глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Проведенный на этой неделе опрос ВЦИОМ показал, что около 79% россиян считают себя счастливыми людьми. Авторы исследования пояснили, что рассчитали показатель из суммы положительных и отрицательных ответов. Полученный результат оказался на семь пунктов выше, чем три года назад.

ВЦИОМ Госдума РФ Опросы Россия Владимир Путин Михаил Мишустин
22 ноября 2024, 13:21
Выступление комика в Самаре отменили из-за шутки о Христе
РИА «Новости»
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В Самаре отменили выступление комика Гурама Демидова из-за богохульной шутки о Христе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».

Обращение к правоохранителям направили активисты центра «Сорок Сороков». Они обратили внимание на публикацию журналиста телеканала «Спас» Романа Голованова, который написал, что комик выдает всех русских за алкоголиков.

Шутка артиста касалась цены про «Красное Белое», в которой Демидов предположил, что это Иисус Христос открыл сеть алкогольных напитков.

После этого общественники из «Сорок Сороков» призвали писать на Демидова доносы в органы и привлечь его к уголовной ответственности за «унижение лиц русской национальности» и «публичное глумление над Господом Иисусом Христом», а также отменить предстоящие концерты.

В результате выступление комика 22 ноября в самарском баре «Вечно молодой» отменили.

Ранее юморист Максим Галкин* выступил на Кипре с новыми шутками о Христе и вызвал негодование в Сети.

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Россия Религия Иисус Христос

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