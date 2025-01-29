Россиянка объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

Она сравнила секс в отпуске с просмотром порно в закрытой комнате.

«Ты точно знаешь, что об этом никто не узнает, ты просто уедешь домой, не испытывая сожалений или угрызений совести. Человека это определенно разгружает», ― рассказала Карина из Санкт-Петербурга.

Девушка отметила, что побывала в Таиланде, Марокко, Турции и Грузии, а с любовниками проблем не возникало. При этом платить за секс она не собиралась, а партнеров искала в клубах или приложениях для знакомств.

«Этого добра хватает и бесплатно. Зачем платить? Тем более если ты в Турции одна, там любой мужчина твоей компании будет рад», ― рассудила Карина.

Ранее гости саратовского курорта «Хвалынь» занялись сексом в прозрачном бассейне.