Россиянина впервые лишили гражданства за фейки об армии

До этого решения о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ судебные инстанции не сообщали.

В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима. Поводом для уголовного дела послужили его посты о якобы имевших место преступлениях армии РФ в Мариуполе и Буче.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений , за которые лишат приобретенного гражданства. Депутаты предложили добавить в список умышленные тяжкие преступления, в частности, несоблюдение закона об иноагентах, уклонение от военной службы, призывы к экстремизму, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества.