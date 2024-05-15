15 мая 2024, 18:36

Россиянин собрал единственную в мире коллекцию «всего русского рэпа»

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Россиянин выставил на продажу коллекцию из более чем 4000 релизов отечественной хип-хоп сцены. В сборку вошли композиции артистов, которые выходили с 1990-х годов на физических носителях, сообщил портал NEWS.ru.

«Мной была собрана единственная в мире коллекция с русским рэпом на носителях. <…> В коллекции даже есть релизы 2024 года. Но все то, что выходило на интернет-платформах, я не включал в коллекцию», - уточнил коллекционер.

Мужчина предложил приобрести сборку на одном из маркетплейсов за символическую сумму - 44 444 рубля. Он добавил, что многие рэп-звезды, которые были популярны 20 лет назад, уже обратились к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Коллекционер уточнил, что весь комплект состоит из копий, а не оригинальных пластинок.

Ранее директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку. По словам режиссера Дмитрия Ашурова, это возможность своим примером продемонстрировать, каким артистом нужно быть.

Песни Россия Музыка
15 мая 2024, 19:01
Минцифры предложили разработать систему фиксации мелких правонарушений
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Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и профильным ведомствам предложили разработать способы установления личности нарушителей правопорядка. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с итогами заседания комиссии Госсовета РФ по этой теме.

Идея заключается в том, чтобы гражданам, зарегистрированным в Единой биометрической системе, в случае совершения ими различных проступков, которые попали в поле зрения камер видеонаблюдения, выписывали штрафы.

Речь идет о таких правонарушениях, как переход улицы, курение, распитие спиртных напитков, разведение костров и использование мангалов в неположенных местах и других.

Штрафы предполагают выписывать в полуавтоматическом режиме.

Ранее исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Штрафы Россия
15 мая 2024, 17:09
«Двумя руками против». Хамзаев призвал ограничить употребление кофе среди детей
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Кофе является стимулятором и вызывает преждевременное старение организма. Поэтому его употребление среди детей нужно ограничить, сообщил 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что изначально речь шла о запрете энергетиков. Однако эти две темы не стоит смешивать, подчеркнул парламентарий.

«В целом кофе вреден для организма не только ребенка, но и взрослого», - подчеркнул Хамзаев.

Как и любой другой стимулятор кофе выжигает все то, что организм должен генерировать сам. Напиток не дает того же эффекта уже через полгода-год, а только вызывает процесс зависимости.

«Поэтому, конечно, в перспективе кофе детям должен быть в ограничении. <…> Выступаю ли я против, чтобы дети пили кофе? Конечно, двумя руками против. Если для этого надо будет закон поменять, готов над этим тоже работать, проблем нет», - заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее оценил шансы на то, что депутаты примут закон о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вероятность этого события велика.

Кофе Дети Законы Депутаты
15 мая 2024, 12:46
Мурашко высказался о списке лекарств, «запрещенных» для водителей
Unsplash
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Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для приема водителями, нормативно не отрегулирован. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», - заявил глава Минздрава.

Ранее в Сети появилась информация о списке лекарств, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. Среди них - «Терафлю», «Антигриппин» , «Звездочка», «Супрастин». Эти препараты оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей, а за их прием автомобилистов будто могут штрафовать и даже лишать водительских прав.

В Минздраве отмечали, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики, носит только информативный характер. Перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на прием этих лекарств.

Здравоохранение Лекарства Минздрав Соцсети Россия Водители
15 мая 2024, 11:08
Объявили дату Единого дня голосования в 2024 году
РИА «Новости»
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Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Трансляцию заседания организовали на сайте комиссии.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в Единый день голосования 8 сентября. <…> Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов, к 16 запланированным добавилось еще четыре: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс и Тульская область», - сказала она.

В 83 регионах России пройдут более четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 миллионов избирателей. Предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Памфилова презентовала проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году. Его оформили в цветах российского флага.

В марте прошли выборы президента России. Явка составила 77,49%. В голосовании приняли участие более 87,5 миллиона человек.

Элла Памфилова ЦИК РФ Единый день голосования

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