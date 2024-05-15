Россиянин собрал единственную в мире коллекцию «всего русского рэпа»

«Мной была собрана единственная в мире коллекция с русским рэпом на носителях. <…> В коллекции даже есть релизы 2024 года. Но все то, что выходило на интернет-платформах, я не включал в коллекцию», - уточнил коллекционер.

Мужчина предложил приобрести сборку на одном из маркетплейсов за символическую сумму - 44 444 рубля. Он добавил, что многие рэп-звезды, которые были популярны 20 лет назад, уже обратились к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Коллекционер уточнил, что весь комплект состоит из копий, а не оригинальных пластинок.

Ранее директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку. По словам режиссера Дмитрия Ашурова, это возможность своим примером продемонстрировать, каким артистом нужно быть.