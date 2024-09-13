Россиянин с закрытыми глазами выиграл 56 млн рублей

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», - рассказал он.

Мужчина участвовал в лотереях с момента выхода комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». На этот раз Сергей выбрал «Спортлото „6 из 45“. В 12633-м тираже организаторы разыграли 55 165 964 рубля, но победитель указал дополнительные числа в билете и увеличил выигрыш на 1 222 500 рублей.

Сергей узнал об этом на следующее утро и сначала не поверил. Полученные деньги он потратит на новую машину, семейное путешествие на Дальний Восток и отложит на будущее, в том числе для дочери-студентки.

В августе по 50 миллионов рублей выиграли жители Псковской и Тульской областей. Оба купили билеты на почте.