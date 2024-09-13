13 сентября 2024, 21:35

Россиянин с закрытыми глазами выиграл 56 млн рублей

Unsplash
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Самый крупный выигрыш в лотерею в Самарской области достался юристу, который покупал билеты более 40 лет. Мужчина участвовал в розыгрыше онлайн и практически не глядя, сообщила РИА «Новости» пресс-служба «Столото».

«Перед сном, лежа в кровати, решил купить билет. Можно сказать, уже с закрытыми глазами выбрал числовую комбинацию, оплатил билет и заснул», - рассказал он.

Мужчина участвовал в лотереях с момента выхода комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». На этот раз Сергей выбрал «Спортлото „6 из 45“. В 12633-м тираже организаторы разыграли 55 165 964 рубля, но победитель указал дополнительные числа в билете и увеличил выигрыш на 1 222 500 рублей.

Сергей узнал об этом на следующее утро и сначала не поверил. Полученные деньги он потратит на новую машину, семейное путешествие на Дальний Восток и отложит на будущее, в том числе для дочери-студентки.

В августе по 50 миллионов рублей выиграли жители Псковской и Тульской областей. Оба купили билеты на почте.

Лотереи Деньги
13 сентября 2024, 15:23
В Озерске женщина отсудила у МВД полмиллиона за срыв отпуска
РИА «Новости»
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В Челябинской области женщина подала в суд на МВД из-за несостоявшегося отпуска. Ее семья не смогла улететь в Таиланд, потому что при оформлении загранпаспортов допустили ошибку, сообщило Ura.ru.

Иск жительницы Озерска удовлетворили частично, отметили в пресс-службе местного горсуда.

«Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД», - отметили в инстанции.

Женщине должны будут возместить ущерб на сумму в 465 тысяч рублей, 30 тысяч - за причиненный моральный вред и расходы на представителя и госпошлину.

У жительницы Урала и ее сына 3 января изъяли загранпаспорта в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они собирались лететь в Таиланд в отпуск. Жительница Озерска просила компенсировать ей 100 тысяч морального вреда, но суд удовлетворил меньшую сумму. В счет расходов на юриста ей вернут еще 30 тысяч.

В Озерском управлении МВД заявляли, что ошибки при получении паспортов семья не заметила, и предъявленные требования признавать отказались. В ведомстве настаивали на том, что у женщины была возможность отказаться от тура до его начала и потребовать от компании вернуть средства. По мнению полицейских, она также могла переоформить документы на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. А муж местной жительницы, допустили в МВД, вообще мог отправиться отдыхать один.

«Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках», - заметили в суде, добавив, что отсутствие контроля со стороны полицейских может привести к умышленному искажению сведений.

Принятое по иску решение в законную силу пока не вступило.

Паспорта Суд Челябинская область МВД РФ Отпуск
13 сентября 2024, 10:22
Власти Франции потребовали от брата Дурова приехать в Париж
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Во Франции потребовали, чтобы Николай Дуров и Илья Перекопский приехали в Париж в рамках разбирательств после задержания Павла Дурова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском», - уточнил источник канала.

Представители окружения Дурова рассказали Telegram-каналу, что Дуров согласился сотрудничать со следствием и в этом есть положительные моменты. Плюсом собеседник Shot назвал смягчение судебного контроля и разрешение на выезд в пределах Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Дуров является гражданином Франции, поэтому возможности помочь ему со стороны России ограничены.

Дурова арестовали 24 августа в Париже, куда он прилетел на частном самолете. Спустя несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро.

Павла Дурова арестовали во Франции
13 сентября 2024, 09:46
Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке
Пресс-служба Минобороны
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Генерального директора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также от занимаемой должности освободили заместителя генерального директора по летной работе. Решение об увольнении приняли учредители авиакомпании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что после крушения Ми-8 нужно сделать выводы. Он призвал досконально разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. По его словам, этим уже занимаются специалисты. Выводы, которые сделают эксперты, должны стать основой программы безопасности перелетов на Камчатке, подчеркнул он.

«Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе - кадровые решения. Они уже приняты», - добавил Солодов.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 31 августа.

Обломки воздушного судна нашли на следующий день. На борту вертолета находились 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Никто не выжил.

Вертолеты Авиакатастрофы Авиакомпании Камчатка Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке
13 сентября 2024, 08:27
Брянский губернатор призвал не принимать в вузы без «природного дара»
pxhere.com
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Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом губернатор заявил в интервью ИА «Регнум».

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», - сказал он.

Богомаз отметил, что молодежи необходимо учиться и развиваться для достижения своих целей, но «не каждый может стать Ломоносовым».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал интерес школьников к обучению в колледжах. По его словам, этому способствовали уроки «Россия - мои горизонты», на которых учащимся в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности.

Вузы Образование

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