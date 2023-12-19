Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер

Истец подал в исковое заявление в суд к ответчику о признании отказа о пересмотре пенсии незаконным. Однако после этого истец умер, а судебное разбирательство прекратили.

Ранее стало известно, что в нижнюю палату парламента внесут инициативу об уменьшении необходимого обязательного стажа для досрочного выхода на пенсию. Авторы законопроекта отметили, что нынешние нормы выхода на пенсию являются невыполнимыми и декларативными.

Если документ пройдет голосование, что женщины смогут выйти на досрочную пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. В этом случае страховой стаж у мужчин сократится до 37 лет, а у женщин до 32 лет.

По мнению депутата Сергея Миронова, это мера поможет повысить стоимость пенсионного коэффициента и выведет 50% зарплат из «серой» зоны.