Россиянин лишился 236 игрушечных роботов из-за долгов

В ведомстве пояснили, что должник работает основателем музея игрушек-роботов. Поэтому приставы арестовали 236 моделей, которые предварительно оценили в 255 тысяч рублей. Изъятые игрушки передали на ответственное хранение представителю взыскателя.

Сам основатель музея в беседе с телеканалом «Рифей» заявил, что долги накопил с 2020 года из-за серьезной нехватки денег. Все, что ему удалось получить, отправлял на содержание экспозиции.

«Я не получал зарплату - даже МРОТ. Музей существовал только по той причине, что это место должно быть и люди должны иметь возможность посетить и узнать о том, что у нас представлено», - подчеркнул он.

Журналисты напомнили, что пермский музей игрушек-роботов появился в 2019 году и долгое время оставался единственным в России. Создатель собирал модели, которые выпускали с 70-х годов прошлого века. Несмотря на свою уникальность, учреждение оставалось убыточным, и основатель несколько раз объявлял, что намерен закрыть музей.

Для спасения арестованных игрушек владельцу нужно заплатит 300 тысяч рублей. Мужчина уже объявил сбор средств в Сети, а также пригласил горожан посетить музей, чтобы сохранить его для будущих поколений.