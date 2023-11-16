Россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании за 10 лет

С января по июнь число сделок по купле-продаже испанской недвижимости среди россиян выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2137. Показатель приблизился к пиковым значениям, которые зафиксировали во втором полугодии 2013 года.

При этом россияне чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают. Лидерами среди иностранцев по числу сделок с квартирами и домами в европейской стране остаются британцы. За ними следуют жители ФРГ и Марокко.

Ранее сообщалось, что россияне стали основными покупателями жилой недвижимости у крупного застройщика в Дубае. Спрос на объекты в ОАЭ вырос еще в феврале 2022 года. Многие брокеры в тот период переехали в страну и сменили вектор продаж на Дубай.