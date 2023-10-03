Россияне захотели ужесточить ответственность бизнеса за утечку персональных данных

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Он спросил у россиян, считают ли они правильным увеличить штрафы для бизнеса в случае повторных нарушений. Володин провел анонимный опрос на эту тему, где можно было выбрать один из вариантов ответов: «да», «нет», «все равно».

Большинство проголосовавших выступили за то, чтобы ужесточить наказание и штрафовать компании - 92%. Отрицательный ответ дали 4% респондентов, еще 4% решили, что им все равно. В опросе поучаствовали более 10 тысяч человек.

В комментариях к публикации читатели канала Володина предложили ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных или принудить компании выплачивать компенсацию клиентам за слив данных.

Ранее совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только российских авто. Володин заявил, что такое решение поможет развитию российской автопромышленности, при этом бюджетные средства останутся в стране.