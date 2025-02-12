Россияне выступили против регистрации в видеоиграх через «Госуслуги»

Среди опрошенных россиян 53% заявили, что не готовы использовать номер телефона, чтобы зарегистрироваться в игре, 66% отказались заходить в игровые сервисы через «Госуслуги», 68% аналогичным образом высказались о предоставлении биометрических данных.

Также жители страны высказались о необходимости маркировки видеоигр. По мнению 67% респондентов, обязательно нужно маркировать игры, в которых есть жестокие сцены, алкоголь, нецензурная брань и запрещенные вещества. Больше трети россиян - 34% участников опроса - сочли, что такое хобби в целом приносит несовершеннолетним больше вреда, чем пользы.

Ранее психолог Ирина Смолярчук рассказала, что компьютерные игры в некоторых случаях могут заменить терапию, поскольку помогают человеку сбрасывать эмоциональное напряжение.