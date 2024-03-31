Россияне в апреле будут работать шесть дней подряд

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

В конце апреля граждане России будут работать в течение шести дней, с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем они будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

В Роструде отметили, что 12 апреля в стране отмечают День космонавтики, а 19 апреля - День работников государственной службы занятости населения.

Правительство РФ ранее перенесло в 2024 году выходной день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля - на понедельник 29 апреля.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян была короткая рабочая неделя и длинные выходные.