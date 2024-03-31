31 марта 2024, 00:26

Россияне в апреле будут работать шесть дней подряд

РИА «Новости»
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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

В конце апреля граждане России будут работать в течение шести дней, с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем они будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

В Роструде отметили, что 12 апреля в стране отмечают День космонавтики, а 19 апреля - День работников государственной службы занятости населения.

Правительство РФ ранее перенесло в 2024 году выходной день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля - на понедельник 29 апреля.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян была короткая рабочая неделя и длинные выходные.

Праздники Россия
31 марта 2024, 00:15
Иск Генпрокуратуры об изъятии активов не сказался на работе «Кубань-Вино»
РИА «Новости»
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Владеющая компаниями «Кубань-Вино» и ООО «Агрофирма Южная» ГК «Ариант продолжила работу после иска Генеральной прокуратуры по изъятию активов в рамках дела о незаконном обогащении. Об этом в комментарии РБК заявил управляющий акционер компании Александр Кретов.

Издание напомнило, что ГК «Ариант» стало соответчиком по иску надзорного ведомства по передаче государству предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Дело в том, что винодельческую компанию основали бывший владелец промышленных площадок Юрий Антипов и предприниматель Александр Аристов. Партнеры разделили активы в 2020 году.

По словам Кретова, все предприятия продолжают работать и все обязательства перед заказчиками и сотрудниками выполняются в полном объеме.

«Сохраняем спокойствие, сотрудничаем с правоохранительными органами, собираем все документы для разрешения ситуации. Заявили ходатайство и будем знакомиться и разбираться с заявленными к нам требованиями от Генеральной прокуратуры», - заявил он.

Генеральная прокуратура вернула заводы промышленной группы ЧЭМК в собственность государства через решение Арбитражного суда Свердловской области.

По версии ведомства, Антипов приватизировал предприятия без разрешения правительства России и продавал продукцию по заниженным ценам в недружественные страны.

В пресс-службе ЧЭМК заявили, что приватизация прошла в рамках действующего 30 лет назад законодательства, а покупателями из недружественных стран назвали иностранные заводы, с которыми сотрудничают все российские металлурги.

Но суд им убедить не удалось и на предприятие наложили арест.

Апелляция бывшему владельцу не помогла и он подал кассационную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Россия Заводы
30 марта 2024, 23:05
Экспонаты из музея Магомаева после теракта в «Крокусе» удалось сохранить
РИА «Новости»
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В музее, который находился в фойе «Крокус Сити Холла», после теракта должны были сохраниться почти все экспонаты. Надежду на это в беседе с kp.ru выразила гендиректор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева.

Музейных сотрудников, пояснила она, пока не пускают внутрь из-за следственных мероприятий и работы страховых компаний.

«Слишком серьезный объект, чтобы оперативно решить этот вопрос. Поэтому лично я пока не видела [экспонаты]», - сказала Косарева.

После предоставления допуска службам, которые смогут вывезти все, что было в музее, их разместят в другом месте.

«Мы все это вывезем и об этом объявим. И где это будет размещаться - тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там», - добавила она.

Косарева заметила, что не может сказать с уверенностью о состоянии экспонатов, но надеется на их сохранность.

«Более или менее все должно быть сохранено. <…> Сама пока не видела, меня никто туда не допускает. Только фотографии видела, что уже все упаковали в пленку», - пояснила собеседница издания.

Музей Муслима Магомаева в фойе концертного зала открыли, как и сам «Крокус Сити Холл», в октябре 2009 года - в первую годовщину смерти народного артиста СССР. Экспонаты располагались на втором этаже.

После теракта появилась информация, что музей сгорел, но в «Крокус Групп» заверили, что музей сохранился, а все личные вещи композитора остались нетронутыми.

Террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей 22 марта. После этого они подожгли зал.

Погибли 144 человека , пострадал - 551.

Музеи Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:27
Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае
РИА «Новости»
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Жители Пермского края вызвали полицию к железнодорожной станции из-за подозрительного иностранца, фотографировавшего поезда. За шпиона приняли пожилого итальянца, который приехал к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь - Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя - его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

В Санкт-Петербурге задержали двух иностранцев , объявленных в международный розыск за похищение человека. Их экстрадируют.

РЖД Поезда
30 марта 2024, 21:57
Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России
РИА «Новости»
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Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», - отметил он.

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет - просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости» , на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.

Дети Мигранты Госдума РФ Видео Россия

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