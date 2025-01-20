Россияне в 2025 году не выйдут на пенсию по старости

По словам экономиста, в этом году пенсию оформят тем россиянам, у которых есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца и по гособеспечению. Также на пенсию выйдут жители новых российских регионов.

«В 2024 году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения», - отметила экономист.

Солодовникова напомнила, что в 2026 году выход на пенсию обеспечен для женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения.

Россиян ранее предупредили, что в случае переезда в другую страну они могут лишиться права на получение пенсий. Чтобы не остаться без выплат, нужно предупредить о своих планах отъезда за рубеж Социальный фонд.