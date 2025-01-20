20 января 2025, 03:28

Россияне в 2025 году не выйдут на пенсию по старости

РИА «Новости»
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Жители России не выйдут на пенсию по старости в 2025 году из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

По словам экономиста, в этом году пенсию оформят тем россиянам, у которых есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца и по гособеспечению. Также на пенсию выйдут жители новых российских регионов.

«В 2024 году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения», - отметила экономист.

Солодовникова напомнила, что в 2026 году выход на пенсию обеспечен для женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения.

Россиян ранее предупредили, что в случае переезда в другую страну они могут лишиться права на получение пенсий. Чтобы не остаться без выплат, нужно предупредить о своих планах отъезда за рубеж Социальный фонд.

Пенсия Выплаты в России Женщины Россия Мужчины
19 января 2025, 20:15
Администрация YouTube заблокировала канал «АиФ» c короткими роликами
РИА «Новости»
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Канал с короткими роликами (Shorts) российского издания «Аргументы и Факты» попал под блокировку YouTube. Об этом редакция сообщила на своем сайте.

Журналисты напомнили, что потеряли основной YouTube-канал осенью прошлого года, когда выложили многосерийный документальный фильм «Россия - миру». Тогда им удалось добиться от администрации хостинга ответа о причинах блокировки.

Выяснилось, что руководство YouTube в рекомендованном для школьников проекте увидело сексуальный подтекст в серии, посвященной физиологу Ивану Павлову.

Канал с короткими роликами администрация хостинга удалила без объяснения причин. Никаких жалоб редакция не получала. Но до блокировки журналисты успели опубликовать нарезку из интервью своего военного корреспондента Дмитрия Григорьева с документалистом Максимом Фадеевым, снявшим фильм «У края бездны. Битва за Мариуполь».

В середине декабря министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что после начавшегося замедления YouTube половина освободившегося трафика перешла на российские платформы. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время между отечественными площадками, публикующими видеоконтент, начнется борьба за лидерство.

Журналистика Блокировки Россия YouTube
19 января 2025, 20:00
Новосибирский блогер прогулялся по неокрепшему льду Оби с булыжником в руках
РИА «Новости»
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Вышедший на тонкий лед с тяжелым камнем в руках новосибирский блогер продемонстрировал абсолютное безразличие к собственной жизни. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Снятые блогером кадры разошлись по социальным сетям. На них россиянин под одобрительные комментарии девушки-оператора вышел на неокрепший лед Оби с грузом в руках. Молодой человек бросил булыжник, пробив маленькую прорубь, а после искупался в ней.

Во время съемок никто не пострадал, однако в МЧС России подчеркнули, что это вопрос случайности. Поступок блогера был безрассудным.

«Видеоролик не стоит жизни», - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что водоемы замерзают неравномерно и необходимо проявлять бдительность. Толщина ледяного покрова должна быть не меньше 10 сантиметров для одиночного пешехода.

Ранее мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы. Житель столицы едва не погиб, из воды его доставали спасатели.

Спасатели Блогеры Реки Водоемы
19 января 2025, 16:42
«Спасибо всем, кто молится». Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
РИА «Новости»
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Состояние впавшего в кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна не изменилось, но семья не теряет надежды. Об этом в Telegram-канале написала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она обратилась ко всем верующим, кто отпраздновал Крещение, и поблагодарила их за поддержку и молитвы о здоровье мужа.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна - а это огромное множество людей», - написала Симоньян.

Журналист добавила, что пока не может сообщить каких-либо новостей о состоянии супруга, потому что никаких изменений нет.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», - подытожила Симоньян.

О госпитализации Тиграна Кеосаяна стало известно после новогодних праздников. Симоньян сообщила, что муж пережил клиническую смерть и впал в кому.

Больницы Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян
19 января 2025, 15:44
Екатерина Мизулина заявила о недооцененной важности TikTok
Unsplash
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Шансы на возвращение социальной сети TikTok в Россию высоки. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, видеосервис может снова запустить полноценную работу для российских пользователей уже в 2025 году. Мизулина добавила, что соцсеть является важной площадкой во воспитанию подрастающего поколения.

«TikTok недооценен как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе», - написала она.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировали в США. Приложение перестало открываться у американских пользователей и исчезло из магазина App Store. Избранный президент Соединенных Штатов после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к видеосервису.

Соцсети TikTok Екатерина Мизулина

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