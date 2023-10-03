Россияне уже забронировали первую партию электрокаров «Атом»

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Предзаказ можно было оформлять с конца июля. Предварительное бронирование мог оформить любой желающий. Уникальный ключ, который получал пользователь, открывал доступ в его личный кабинет.

«„Атом“ стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно - доступными. Идея подкрепляется результатами», - отметили в «Каме».

Над созданием электрокара трудятся более 700 человек. Дизайн разработало итальянское бюро.

Электромобиль будут производить на заводе «Москвич», процессы по индустриализации и отладке производства уже запустили. «Атом» сможет разгоняться до 100 километров в час всего за семь секунд. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу.