Россияне уже забронировали первую партию электрокаров «Атом»
Автомобильная компания «Кама» получила уже 36 тысяч предзаказов на российский электромобиль «Атом», который запустят в производство в середине 2025 года. Бронирование электрокаров из первой партии уже завершилось. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.
Предзаказ можно было оформлять с конца июля. Предварительное бронирование мог оформить любой желающий. Уникальный ключ, который получал пользователь, открывал доступ в его личный кабинет.
«„Атом“ стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно - доступными. Идея подкрепляется результатами», - отметили в «Каме».
Над созданием электрокара трудятся более 700 человек. Дизайн разработало итальянское бюро.
Электромобиль будут производить на заводе «Москвич», процессы по индустриализации и отладке производства уже запустили. «Атом» сможет разгоняться до 100 километров в час всего за семь секунд. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу.