06 августа 2024, 10:42

Россияне увидят на «Госуслугах» все оформленные на них SIM-карты

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Госдума приняла законопроект, по которому россияне на сайте «Госуслуги» увидят все оформленные на них договоры с операторами мобильной связи. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах с возможностью в любой момент приостановить их обслуживание», - пояснил Хинштейн.

Документ также ужесточил правила покупки SIM-карт иностранцами.

Подобные меры станут огромным шагом в борьбе с рынком «серых» номеров, которыми пользуются не только мошенники, но и террористы.

Российский рынок серых SIM-карт, по разным оценкам, составляет до десятков миллионов штук, сообщали «Известия». Они не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность.

Но мошенники могут получить доступ к данным , используя оформленную на третье лицо SIM-карту. Им не составит труда снять деньги с мобильного счета или получить доступ к приложениям на телефоне.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о введении лимита в 20 сим-карт на одно лицо, отмечал RT. Изменениями предложили дополнить закон «О связи».

Правила Депутаты Деньги Госуслуги Покупки
06 августа 2024, 05:30
Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем - Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.

Разведка Шпионаж Семья
06 августа 2024, 01:42
Разведчица Дульцева объяснила, почему расплакалась, вернувшись в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разведчица-нелегал из РФ Анна Дульцева не сдержала слез, когда прилетела на родину вместе с мужем и детьми. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Россия 1».

Когда женщина вышла из самолета и увидела российского лидера Владимира Путина и почетный караул, то на нее нахлынули эмоции. Она испытала большую благодарность родной стране и ее президенту.

«Эти почти два года были очень тяжелыми», - сказала он, отвечая на вопрос, почему заплакала.

Дочь Анны призналась, что впервые увидела свою мать в слезах.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, где получили паспорта и родили двоих детей. Потом по документам латиноамериканской страны они переехали в Словению. В 2022 году семья попала под подозрение словенской разведки , пару приговорили к тюремному сроку, а детей отправили в приемную семью. Благодаря обмену семья воссоединилась и вернулась на Родину.

Разведка Дети Россия Владимир Путин
06 августа 2024, 01:02
Дульцева рассказала, как ее дети отреагировали на новость, что они русские
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разведчики-нелегалы из России Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на то, что они русские. Пара дала интервью телеканалу «Россия 1».

«Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», - объяснила Дульцева.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. В этой стране они родили двоих детей и получили паспорта латиноамериканского государства. С этими документами в 2017 году семья переехала в Словению.

В конце 2022 года Дульцевы попали под подозрение словенской разведки и их задержали. Суд приговорил пару к семи месяцам тюрьмы, детей на этот период передали приемным родителям. Благодаря процедуре обмена семья воссоединилась и вернулась на родину.

Разведка Суд Дети Семья Тюрьмы Россия
06 августа 2024, 00:35
Муж Бакальчук заявил о скором отстранении жены от управления Wildberries
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления компанией, предрек своей супруге ту же участь. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Владислав напомнил, что Wildberries закончил объединение с оператором Russ в ООО «РВБ» 5 августа. Татьяна не прислушалась к предупреждениям мужа и советам друзей и знакомых, которые пытались объяснить ей, что «этот шаг является огромной ошибкой».

«Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же», - написал Бакальчук.

По его словам, теперь их семейный бизнес перешел в руки «недобросовестных партнеров». Он решил контактировать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами в рамках арбитражных судов. Адвокаты уже отправили досудебные претензии, в которых потребовали аннулировать передачу домена «Вайлдберрис» новой компании «РВБ».

Ранее Татьяна Бакальчук объявила о разводе. Она подала иск в суд на мужа. Женщина объяснила, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук до этого пожаловался на отстранение от управления маркетплейсом. Он обратился к чеченскому главе Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате компании. Основательница Wildberries Татьяна опровергла эти данные.

Суд Адвокаты Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

Новости по теме