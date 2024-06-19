19 июня 2024, 12:16

Россияне умерли от жары во время паломничества в Мекку

Global Look Press
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В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина, в том числе женщина из Московской области. Из-за пожилого возраста и хронических заболеваний они не выдержали сильной жары и давки, сообщил РИА «Новости» руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев.

«В нынешнем году во время паломничества умерли четверо россиян. <…> Сейчас в Саудовской Аравии +40-45. Много паломников пожилого возраста», - сказал он.

Асуев рассказал о двух паломниках. Три дня назад во время давки скончался страдавший сердечно-сосудистым заболеванием мужчина 1955 года рождения из Дагестана. Женщина 1962 года рождения приехала из Московской области и тоже умерла.

Представитель генконсульства в Джидде сообщил агентству, что среди погибших один мужчина и три женщины. Они умерли от естественных причин, связанных с состоянием здоровья и возрастом. Этих паломников похоронят в Мекке.

В общей сложности во время хаджа 2024 года скончались не менее 550 верующих, сообщил RT. Из них около 40 человек приехали из Иордании и 35 - из Туниса.

Саудовская Аравия Религия Ислам
19 июня 2024, 10:40
В России предложили создать электросамокатную полицию
РИА «Новости»
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В крупных российских городах необходимо создать так называемую электросамокатную полицию. С предложением об этом к главе МВД обратился зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, сообщил РБК.

Основной задачей такого подразделения, по мнению депутата, может быть патрулирование пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением ПДД людьми на электровелосипедах и электросамокатах.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД», - выразил уверенность депутат.

В частности, речь идет о пресечении нарушений по превышению скорости, опасной езде, игнорировании светофоров и разметки дорожного полотна, вождении в нетрезвом виде, а также беспорядочном оставлении электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.

МВД РФ Полиция Электросамокаты
19 июня 2024, 10:00
Работникам российских детсадов предложили увеличить отпуск до 56 дней
РИА «Новости»
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Продолжительность отпуска для работников детсадов нужно увеличить до 56 дней. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщило РИА «Новости».

Предложение она направила министру просвещения Сергею Кравцову. По словам Лантратовой, продолжительность отпуска сейчас установлена в размере 42 или 56 календарных дней.

На него влияют вид образовательного учреждения и должность сотрудников. Это складывает несправедливую систему предоставления отпусков, выразила уверенность парламентарий.

По мнению Лантратовой, реализация ее инициативы улучшит систему предоставления отпусков для сотрудников детсадов, а также работу таких учреждений.

Ключевую поддержку родителям в воспитании детей оказывают именно педагогические сотрудники дошкольных образовательных учреждений, добавила она.

Госдума РФ Детские сады
19 июня 2024, 00:41
Жительница Петербурга устроила голую фотосессию на кладбище и попала под уголовное дело
РИА «Новости»
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В Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая устроила фотосессию в стиле ню на одном из городских кладбищ. Против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщило главное управление МВД по городу и области в своем Telegram-канале.

О скандальной фотосессии правоохранители узнали из постов в интернете. Они выяснили, что все происходило в воскресенье, 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

«Оперативники Центра „Э“ главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга», - рассказали в полиции.

Судя по распространившимся в Сети кадрам, на кладбище девушка снималась с обнаженной грудью. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Силовики ищут других участников и организаторов фотосессии.

Летом прошлого года двое подростков устроили фотосессию на кладбище в деревне Сокур Новосибирской области.

Санкт-Петербург Уголовное дело Интернет Полиция
19 июня 2024, 00:07
Рейды по поиску нелегальных мигрантов провели в Котельниках
РИА «Новости»
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Следователи продолжают проверять информацию о незаконных торговых точках на территории Котельников и неконтролируемом нахождении там нелегальных мигрантов. Ряд нарушителей уже обнаружили, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

Сотрудники СК осмотрели складское помещение в микрорайоне Южный. В нем они обнаружили нелегальный товар бытового назначения.

Также на складе был иностранный гражданин, незаконно пребывающий на территории РФ. Приятель мигранта пытался дать взятку, за что его привлекут к ответственности по УК РФ.

Внимание правоохранителей привлек медцентр на улице 2-й Покровский проезд. Здесь изъяли запрещенную в России литературу. Медицинский центр закрыли.

Проверку провели в хостеле на улице Строителей. Выяснилось, что в нем на миграционный учет фиктивно ставили иностранных граждан.

Ранее сотрудники МВД провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации.

Мигранты МВД РФ СК РФ Россия Котельники

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