Россияне умерли от жары во время паломничества в Мекку

«В нынешнем году во время паломничества умерли четверо россиян. <…> Сейчас в Саудовской Аравии +40-45. Много паломников пожилого возраста», - сказал он.

Асуев рассказал о двух паломниках. Три дня назад во время давки скончался страдавший сердечно-сосудистым заболеванием мужчина 1955 года рождения из Дагестана. Женщина 1962 года рождения приехала из Московской области и тоже умерла.

Представитель генконсульства в Джидде сообщил агентству, что среди погибших один мужчина и три женщины. Они умерли от естественных причин, связанных с состоянием здоровья и возрастом. Этих паломников похоронят в Мекке.

В общей сложности во время хаджа 2024 года скончались не менее 550 верующих, сообщил RT. Из них около 40 человек приехали из Иордании и 35 - из Туниса.