Россияне стали покупать компьютеры кустарной сборки

Годом ранее на долю таких устройств приходилось всего 11%. При этом продажи компьютеров в прошлом году выросли вдвое, до 260 тысяч единиц.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост интереса россиян к сборным компьютерам связан с санкциями. Такие устройства сопоставимы по характеристикам с импортной техникой, при этом могут быть в разы дешевле, отметил он.

Средняя стоимость собранного кустарным способом компьютера составила 40 тысяч рублей. ПК известных брендов при этом могут стоить в 1,5-2 раза дороже.

Мода на сборные компьютеры также вернулась на фоне параллельного импорта. Когда устройство собирают при покупателе, это гарантирует, что ему не установят б/у запчасть, он будет уверен в «начинке», подытожили эксперты.

Ранее невролог заявила, что постоянное нахождение за компьютером снижает когнитивные способности человека.