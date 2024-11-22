22 ноября 2024, 05:29

Россияне стали чаще жаловаться на блокировку счетов в банках

РИА «Новости»
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В Центробанке зафиксировали увеличение количества жалоб от россиян, отключенных от банковского обслуживания, причем пик обращений пришелся на июль–август этого года. Об этом сообщили «Известия».

В Центробанке зафиксировали увеличение количества жалоб от россиян, отключенных от банковского обслуживания, причем пик обращений пришелся на июль–август этого года. Об этом сообщили «Известия».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 28% обращений оказались в категории «Мошенничество». В большинстве случаев регулятор отказывал обратившимся в исключении из базы подозрительных операций и восстановлении доступа к счетам.

«По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», - уточнили в ЦБ.

Эксперты предупредили россиян, что включение в базу ЦБ приведет к чрезвычайно серьезным последствиям.

По факту человек лишится дистанционного банковского обслуживания, а его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне будут заблокированы, причем во всех кредитных организациях. Свои деньги он сможет получить, только обратившись в отделение банка, где докажет законность их происхождения.

Ранее столичные полицейские задержали 10 аферистов , организовавших юридический колл-центр и успевших обмануть более 100 человек.

Банки Россия Деньги Центробанк
21 ноября 2024, 14:01
Обращение врачей по приговору Буяновой изучат в Кремле
РИА «Новости»
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Видеообращение российских врачей, в котором они попросили освободить педиатра Надежду Буянову, в Кремле пока не видели, но обязательно посмотрят. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», - подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном помиловании врача.

Решением Тушинского суда Москвы Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Педиатр вины в дискредитации российской армии не признала.

Прокурор просил для Буяновой шесть лет колонии и запрета на администрирование сайтов на пять лет после освобождения.

В августе Надежда Буянова некорректно высказалась о погибшем военнослужащем - отце семилетнего ребенка. Против педиатра возбудили уголовное дело, обвинив ее в распространении фейков о ВС России.

Уголовное дело Суд Врачи Россия Москва
21 ноября 2024, 09:42
Обращение к кабмину по мигрантам приняли в Госдуме. Что в него вошло?
РИА «Новости»
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Госдума приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В обращение включили предложения по системным мерам, в том числе для исполнения 13 законов, разработанных и принятых с начала этого года.

Часть этих предложений касается владения мигрантами русским языком.

В Думе считают важным ввести обязательный устный экзамен для иностранцев, которые работают в стране на основании патентов. Также, по их мнению, нужно расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме.

Еще одно предложение касается определения уровня владения русским в зависимости от вида работы. Другая мера предусматривает утверждение закрытого перечня госучреждений, которым позволят принимать экзамены на знание языка у мигрантов.

Отдельное направление - изменения организации трудовой миграции. Депутаты предлагают выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить параметры количества и качества трудовых ресурсов, которые надо привлечь в страну.

Помимо этого, в Думе готовят к внесению проект о запрете приема в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Рассмотреть документ могут уже на следующей неделе.

И наконец, в ГД убеждены, что из перечня профессий, которые позволяют мигрантам получать ВНЖ в упрощенном порядке, нужно исключить воспитание, обучение и здравоохранение.

В этих областях должны работать именно россияне, подчеркнул Володин.

Дети Школы Мигранты Русский язык Законы Госдума РФ Депутаты Работа Экзамены ВНЖ
21 ноября 2024, 05:49
В России отметят Михайлов день
РИА «Новости»
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В России православные верующие отметят 21 ноября день памяти архангела Михаила. Об этом сообщило РИА «Новости».

Есть и народное название праздника - Михайлов день. Если смотреть церковный календарь, то его полное название - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Христиане верят, что существует помимо земного мира еще и невидимый, который населяют ангелы и демоны. Главные среди ангелов - архангелы, причем над последними стоит архангел Михаил, который также является предводителем всех ангельских сил, или архистратигом.

Православные верующие молятся архангелу Михаилу о помощи, когда возникают какие-то жизненные проблемы. Церковь хранит многочисленные свидетельства того, как он помогал просящим. Архангелу Михаилу также молятся о спасении и сохранении России.

Этот праздник еще называется «Всеобщим днем ангела» по русской православной традиции. Верующие в этот день читают акафисты своему ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу.

Ранее протоиерей Владислав Цыпин рассказал, что 22 ноября православные верующие будут вспоминать преподобную Матрону Московскую.

Праздники РПЦ Православие Россия
20 ноября 2024, 22:26
Писатель объяснил любовь людей к ужастикам
Unsplash
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Люди любят читать страшные истории, потому что воспринимают их как контролируемый стресс. Писатель Александр Сордо сообщил об этом сайту RuNews24.ru.

«Увязая в рутине бытовухи, мы испытываем постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда мы смотрим или читаем ужасы - всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы „прожить“ стресс, прогнать через себя и отпустить», - объяснил он.

По мнению Сордо, контролируемый стресс полезен для психики, как закаливание тела холодной водой. Он заявил, что разрядка в виде чтения ужастиков «прочистит мозги» и вернет любовь к жизни.

Поклонникам хоррора писатель посоветовал прочесть серию «Самая Страшная Книга» и свой сборник «Твои личные страхи». Из экранизаций он отметил «Молчание ягнят» и его продолжение «Ганнибал».

Детям пережить негативные эмоции помогут игрушки в виде монстров , уверена психолог Полина Малахова. Она назвала абсолютно нормальным желание поиграть с драконами, скелетами и привидениями.

Книги Психология

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