Россияне стали чаще жаловаться на блокировку счетов в банках

В Центробанке зафиксировали увеличение количества жалоб от россиян, отключенных от банковского обслуживания, причем пик обращений пришелся на июль–август этого года. Об этом сообщили «Известия».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 28% обращений оказались в категории «Мошенничество». В большинстве случаев регулятор отказывал обратившимся в исключении из базы подозрительных операций и восстановлении доступа к счетам.

«По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», - уточнили в ЦБ.

Эксперты предупредили россиян, что включение в базу ЦБ приведет к чрезвычайно серьезным последствиям.

По факту человек лишится дистанционного банковского обслуживания, а его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне будут заблокированы, причем во всех кредитных организациях. Свои деньги он сможет получить, только обратившись в отделение банка, где докажет законность их происхождения.

Ранее столичные полицейские задержали 10 аферистов , организовавших юридический колл-центр и успевших обмануть более 100 человек.