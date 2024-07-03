Россияне стали чаще ремонтировать квартиры в новостройках

Аналитики опросили более трех с половиной тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Согласно исследованию, 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Из них 65% будут делать ремонт в новостройках. С прошлого года этот показатель вырос почти на треть - тогда он был 45%. Еще 21% хотят привести в порядок квартиры после прошлых хозяев, и только 14% будут обновлять свой же ремонт, сделанный ранее.

Кроме того, вырос интерес к интернет-контенту, посвященному ремонту. За последние полгода им интересовались на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 14% выросло число пользователей до 35 лет, которые интересуются подобными материалами. Самые популярные темы: тренды в дизайне, советы по выбору стройматериалов, пространственные решения, мебель и лайфхаки для экономии денег.

При этом большинство россиян ремонта боятся - 65% относятся к нему негативно и с опасением. Из них 70% переживают из-за траты времени, 58% - из-за грязи и пыли и 49% из-за возможного превышения запланированных расходов.

Ранее опрос показал, что большинство россиян верят в инопланетян , которые посещали землю.