Россияне смогут засудить коммунальщиков по новому закону

Сейчас коммунальщиков могут оштрафовать за такие нарушения на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, причем размер штрафа не менялся уже 17 лет. Теперь система наказания станет более дифференцированной.

Первое нарушение должностным лицам обойдется в ту же сумму, юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей. Если оно повторится, то штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей и от 50 до 200 тысяч рублей соответственно.

Прежней оставили санкцию, предусмотренную для организаций, которые не поставляют ресурсы - это ТСЖ, ЖСК и СНТ.

Данилов напомнил, что в случае оказания некачественной услуги потребитель вправе потребовать уменьшения платы за нее и выплаты штрафа в его пользу. Главное сразу предупредить о факте нарушения аварийно-диспетчерскую службу исполнителя, добиться проведения проверки, устранения недостатков и перерасчета платы. Если это не сделают, то обратиться в суд.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, кто вправе получить субсидии при оплате коммунальных услуг при повышении тарифов в июле этого года.