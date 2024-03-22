Россияне смогут заселяться в отели по биометрическим данным

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Специальный сервис поможет максимально упростить процедуру заселения в отели, сделать ее более быстрой и комфортной. Запуск услуги в пилотном режиме запланировали на второе полугодие 2024 года.

«Благодаря биометрии у человека появится альтернатива - при заселении он сможет зарегистрироваться самостоятельно с помощью планшета или терминала самообслуживания», - отметил секретариате.

Для подтверждения личности будет достаточно одного взгляда. После этого гостю дадут ключ в номер. Вводить дополнительные сведения не понадобится.

Биометрический контроль доступа продолжает набирать популярность за счет своего удобства. Однако 62% россиян заявили, что не готовы использовать эту систему.